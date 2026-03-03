Live TV

Video Încă 10.000 de detectoare de fum și monoxid de carbon ajung la familiile din 20 de județe. Predoiu: Un exercițiu cu rezultate concrete

Data publicării:
detectoare pentru viata
Încă 10.000 de detectoare de fum și CO ajung la familiile din România. Prevenția poate salva vieți. Foto: Ministerul Afacerilor Interne
Un număr de 10.000 de detectoare de fum și monoxid de carbon vor fi instalate, începând cu luna martie, în casele unor familii din 20 de județe, acțiune care face parte din campania națională „Detector pentru Viață”, care se ridică la 30.000 totalul dispozitivelor donate în ultimii ani de E.ON România și Delgaz Grid. Detectoarele avertizează prin semnale sonore în caz de incendiu sau acumulare periculoasă de monoxid de carbon, oferind timp prețios pentru evacuare și intervenție.

Distribuție și instalare gratuită

Detectoarele vor fi instalate cu sprijinul reprezentanților teritoriali I.S.U. și al specialiștilor E.ON și Delgaz Grid în județele: Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Buzău, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Iași, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Suceava, Teleorman, Vâlcea și Vrancea, arată comunicatul de presă al MAI.

Potrivit IGSU, în România izbucnesc în medie 19 incendii pe zi, majoritatea provocând pierderi materiale și victime. În plus, intoxicațiile cu monoxid de carbon au crescut alarmant, numai în primele șase săptămâni ale acestui an în zona Delgaz Grid fiind raportat un număr de victime comparabil cu cel înregistrat pe tot anul trecut.

Predoiu: „Un exercițiu cu rezultate concrete”

Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Interne Cătălin Predoiu  a subliniat eficiența campaniei.

„Acest exercițiu s-a dovedit a fi un succes. Pentru că e un succes pentru cetățeni, mi se pare logic să îl susțin mai departe. De altfel, sunt cazuri concrete când aceste detectoare au prevenit incendii, au făcut non-necesară intervenția ulterioară a pompierilor, pentru că din start a fost depistat un pericol de incendiu sau fiind alertați salvatorii din timp au putut să intervină în timp real și să salveze vieți.

Deci, nu e vorba de un exercițiu teoretic sau de un exercițiu de comunicare publică, este unul cu rezultate cât se poate de concrete, traduse în salvarea de vieți și în protejarea proprietăților și a colegilor noștri, care fie au intervenit mai devreme, fie nu a fost nevoie să mai intervină. Exprim mulțumiri pentru colegii noștri din I.G.S.U., din D.S.U., dar aș dori să mulțumesc partenerilor din această campanie, @E.ON, să îi asigur de suportul meu și să le doresc mult succes, pentru că munca lor are legătură directă cu siguranța cetățenilor, lucru demonstrat de rezultate”, a spus Predoiu.

Arafat: „Prevenția e cea mai eficientă formă de protejare a vieții”

Secretarul de stat și șeful DSU Raed Arafat a punctat rolul campaniei.

„Prevenția rămâne cea mai eficientă formă de protejare a vieții. În România, în medie, izbucnesc 19 incendii în fiecare zi, iar o parte semnificativă dintre acestea ar putea fi evitate prin măsuri simple, dar esențiale. Instalarea unui detector de fum sau de monoxid de carbon înseamnă timp câștigat pentru evacuare și pentru intervenția echipajelor – iar în situații critice, fiecare minut poate face diferența dintre viață și moarte. Ajunsă la a treia ediție, campania își confirmă impactul real și necesitatea continuării eforturilor de conștientizare.

Cele 30.000 de detectoare donate până în prezent prin proiectul «Detector pentru Viață», de E.ON România și Delgaz Grid și distribuite la nivel național prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și structurile sale teritoriale, reprezintă 30.000 de șanse în plus pentru familiile din România de a preveni tragedii și de a-și proteja locuințele. Parteneriatul «Împreună pentru siguranță» demonstrează că investiția în prevenție și colaborarea solidă între instituțiile statului și mediul privat pot reduce semnificativ riscurile și pot salva vieți. Mulțumim E.ON România și Delgaz Grid pentru sprijinul constant și pentru implicarea directă în creșterea siguranței comunităților din România”., a explicat Arafat.

„Fără detectoare, pericolul vine neanunțat”

Volker Raffel, CEO E.ON România, a completat că  „fără detectoare, pericolul vine neanunțat, iar cu ele, aveți timp să reacționați”.

„Un simplu semnal sonor poate face diferența între tragedie și siguranța oamenilor și a bunurilor. Dispozitivele donate în cadrul campaniei «Detector pentru Viață» și-au dovedit deja rolul salvator protejând multe familii care erau la un pas de un incendiu cu posibile urmări devastatoare. De aceea, considerăm că este foarte important să continuăm această inițiativă destinată binelui comunității”, a adăugat Volker Raffel.

Impactul campaniei

Până în prezent, în cadrul campaniei, au fost instalate 14.743 detectoare de fum și 4.869 detectoare de monoxid de carbon în peste 550 de localități din 30 de județe. Campania face parte din parteneriatul „Împreună pentru siguranță”, derulat de 14 ani de DSU și IGSU, împreună cu E.ON România și Delgaz Grid.

Rezultatele campaniilor naționale de conștientizare privind utilizarea corectă a surselor de energie sunt evidente: între 2013 și 2025, numărul exploziilor în locuințe în zona Delgaz Grid s-a redus la jumătate față de perioada 2007-2012, decesele au scăzut cu peste 45%, iar persoanele afectate, cu aproape 33%. Intoxicațiile cu monoxid de carbon au scăzut cu peste 60%, iar numărul persoanelor afectate, cu 67%.

Cauzele principale rămân manevrarea necorespunzătoare a aparatelor alimentate cu gaz, improvizațiile la instalațiile interioare și acumularea monoxidului de carbon în încăperi din cauza coșurilor de fum neetanșe sau a folosirii aragazului pentru încălzire.

