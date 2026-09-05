Autostrada Moldovei A7 ajunge până la Bacău Nord. Circulația prin noul nod rutier va fi deschisă săptămâna viitoare, după finalizarea ultimelor lucrări. Purtătorul de cuvânt al CNAIR spune că deschiderea va avea loc în foarte scurt timp.

„Ce pot să vă garantez că săptămâna viitoare, în mod sigur, se va circula inclusiv prin acest nod rutier. O să fie în foarte scurt timp. Nu cred că va fi în ziua de marți această deschidere", a declarat purtătorul de cuvânt al CNAIR.

Noul nod rutier Bacău Nord face legătura între sectorul de autostradă deja construit și restul A7 care se află în lucru. Odată cu deschiderea, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă de la București până la Bacău Nord.

„Nu o să aibă un impact major pentru că deja traficul se descarcă cu patru kilometri mai în aval, adică la nod rutier cu Vaslui. Aceste lucrări care au fost făcute acum și au întârziat puțin, o săptămâna a întârziat deschiderea, vor conta în momentul în care vom deschide următorul tronson, cel de la Bacău spre Pașcani pentru că nu va mai fi nevoie să cerem închiderea circulației pe varianta ocolitoare Bacău. Deci în momentul când se va termina și următorul tronson se va deschide circulația direct”, a explicat Alin Șerbănescu.

După deschiderea nodului Bacău Nord, pe A7 vor fi circulabili aproximativ 258 de kilometri din cei 335 de kilometri ai autostrăzii până la Pașcani. La nord de Bacău, sunt în lucru trei loturi care însumează aproximativ 77 de kilometri până la Pașcani. Autoritățile estimează că primele două loturi, până la Săbăoani, ar putea fi deschise circulației până la sfârșitul acestui an, în timp ce ultimul tronson, dintre Săbăoani și Pașcani, este estimat pentru anul viitor.

Editor : Andreea Rubica