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Foto Incendii de pădure în Bihor și Vâlcea. Intervenții dificile din cauza vântului puternic

Data publicării:
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ISU Bihor / News.ro
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Aproximativ 25 de hectare de pădure din apropierea localității Mizieș, județul Bihor, au fost cuprinse de un incendiu izbucnit sâmbătă după-amiază. Pompierii intervin cu cinci echipaje, sprijiniți de voluntarii din Drăgănești, însă misiunea este îngreunată de vântul puternic. Un incendiu de amploare a izbucnit și în județul Vâlcea, la Vaideeni.

Incendiul din apropierea localității Mizieș a fost semnalat în jurul orei 14:00, iar flăcările au cuprins aproximativ 25 de hectare de pădure.

„Suprafața afectată este estimată, momentan, la aproximativ 25 de hectare. Până în acest moment, flăcările nu au ajuns în zona caselor”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bihor.

La fața locului intervin cinci echipaje de pompieri de la Secția Beiuș și Stația Ștei, cu sprijinul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Drăgănești.

Intervenția este dificilă din cauza vântului puternic, care își schimbă direcția și favorizează extinderea incendiului. Pompierii acționează pentru limitarea și stingerea focarelor.

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ISU Bihor / News.ro

Un alt incendiu de amploare a izbucnit în fondul forestier din localitatea Vaideeni, pe traseul Balota. La intervenție participă pompierii militari vâlceni, alături de forțele SVSU din localitate.

„Acționează forțe din cadrul Punctului de Lucru Bunești și Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu două autospeciale de stingere de intervenție rapidă și forțe SVSU din localitate”, a transmis ISU Vâlcea.

La fața locului a fost trimis și un echipaj cu dronă pentru recunoaștere aeriană. Misiunea este în dinamică.

Incendiile izbucnesc în contextul în care aproape toată țara se află sâmbătă sub avertizare Cod galben de caniculă. În Banat și Oltenia, temperaturile pot ajunge la 36 de grade Celsius.

Editor : Ana Petrescu

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