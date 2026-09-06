Live TV

Video Incendii de vegetație în Caraș-Severin. Pompierii intervin cu elicopterele

Data publicării:
BUCURESTI - INAUGURARE SEDIU DETASAMENT POMPIERI OBOR - 12 SEP 2
Pompieri. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Inquam Photos/Mălina Norocea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Mai multe incendii de vegetație au izbucnit în județul Caraș-Severin, iar pompierii intervin cu sprijinul elicopterelor pentru localizarea și lichidarea focarelor. În zona Petroșnița - Prisian, flăcările au afectat aproximativ 80 de hectare, incendiul fiind lichidat. Intervenții sunt în desfășurare și în Parcul Național Domogled și în zona Delinești.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Caraș-Severin, în Parcul Național Domogled, în zona Băile Herculane, incendiul se manifestă cu flacără redusă și degajări de fum pe o suprafață de aproximativ 2,5 hectare.

Accesul pedestru la focare nu este posibil, astfel că intervenția s-a desfășurat în principal cu ajutorul unui elicopter al Inspectoratului General de Aviație. Misiunea aeriană a fost însă întreruptă temporar din cauza condițiilor nefavorabile de zbor.

La sol, zona este supravegheată de o echipă mixtă formată din 10 persoane - pompieri, lucrători silvici și un ranger al Parcului Național.

În zona Petroșnița - Prisian, incendiul care a afectat aproximativ 80 de hectare a fost lichidat.

Pompierii intervin și la Delinești, unde incendiul afectează circa 20 de hectare. La misiune participă o autospecială de primă intervenție și comandă și o autospecială de stingere cu apă și spumă, încadrate cu opt militari, precum și un elicopter al Inspectoratului General de Aviație și patru lucrători silvici.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Sfântul Zaharia 2026. Sursă Foto Getty Images
1
Sărbătoare importantă în calendarul ortodox pe 5 septembrie. Cine își serbează onomastica...
Ninsoare abundentă în București.
2
Cât de mult va ninge la iarnă. Ce arată primele prognoze pe termen lung și care este...
balastieră exploatare nisip pietriș agregate
3
Firmă cercetată penal pentru activităţi miniere fără permis. „Din balastieră s-ar fi...
salvamontisti din Arges foto salvamont arges
4
Șase turiști străini aflați într-o stare avansată de epuizare, recuperați de...
SX
5
Charlie Ottley transformă o clădire veche de 120 de ani din Șirnea, Brașov, într-un pub...
Spaniolii, fără dubii despre Cristi Chivu, înainte de Real Madrid - Inter, din prima etapă a UEFA Champions League
Digi Sport
Spaniolii, fără dubii despre Cristi Chivu, înainte de Real Madrid - Inter, din prima etapă a UEFA Champions League
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
tren foto fb cfr
Circulația trenurilor, afectată la Buftea și Drăgănești Olt. O locomotivă a luat foc, iar un incendiu de vegetație a redus vizibilitate
smurd
Doi pompieri aflaţi în timpul liber au salvat un bărbat încarcerat în urma unui accident, în Bihor. „Intervenţia lor a fost esențială”
grecia avion incendiu
Tragedie la un show aviatic din Grecia: Doi piloți au murit după prăbușirea unui F-4 Phantom
Screenshot 2026-09-05 171508
Incendii de pădure în Bihor și Vâlcea. Intervenții dificile din cauza vântului puternic
Digi 24_2026_09_05_08_05_30
Incendiu la Balș: 52 de oameni au fost evacuați după ce blocul în care locuiau a luat foc
Recomandările redacţiei
nicusor dan la discutii negocieri partide cotroceni
PNL nu va vota un Guvern din care face parte PSD. Replica...
Serghei Lavrov
„Este, în esenţă, începutul unui război real”, spune șeful...
zelenski - witkoff - kushner - ucraina
Emisarii lui Donald Trump au ajuns la Kiev. Steve Witkoff și Jared...
jurilovca
Sute de oameni au mers în Deltă la un festival de borș care nu are...
Ultimele știri
Restricțiile de circulație din Piața Unirii, ridicate înainte de începerea școlii. Băluță: „S-a lucrat mult, repede și bine”
Activele fondurilor de pensii private obligatorii au ajuns la 246,8 miliarde de lei la sfârșitul lunii iulie
„Nu este niciun mister”. Avertismentul unui fost șef al CIA: Războiul SUA cu Iranul riscă să se prelungească cu încă șase luni
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A crezut că fiul ei o minte și și-a ras părul pe ascuns. Adevărul descoperit câteva zile mai târziu le-a...
Cancan
De ce a murit Costeluș de la Clejani? Cauza reală a decesului
Fanatik.ro
Ruptură Marius Şumudică – Denis Drăguş, după ce atacantul a ales FCSB: „Relaţia noastră nu mai este ca...
editiadedimineata.ro
Chatboturile ocolesc sancțiunile UE împotriva propagandei ruse
Fanatik.ro
Marius Şumudică, prima reacţie de interesul lui Gigi Becali de a veni la FCSB: “Sunt epuizat!”
Adevărul
Satul ascuns din Grecia în care oamenii „uită să moară”. Mulți localnici ajung la 100 de ani și chiar îi...
Playtech
Cât curent consumă un congelator plin cu alimente pentru iarnă. Diferența dintre un aparat nou și unul vechi...
Digi FM
Cea mai tânără miliardară din lume are doar 21 de ani. Cum a ajuns să aibă o avere de 1,1 miliarde de dolari
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de teatru: ”copilul” lui Vladimir Putin a fost interzis!
Pro FM
Câte intervenții estetice și-a făcut Michael Jackson. Ce spunea regele pop înainte de moarte și ce a arătat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Soția lui Ben Stiller a rupt tăcerea despre presiunile de la Hollywood. I s-a cerut să slăbească pentru un...
Adevarul
Satul ascuns din Grecia în care oamenii „uită să moară”. Mulți localnici ajung la 100 de ani și chiar îi...
Newsweek
Ce șanse sunt ca pensiile să fie indexate la 1 ianuarie 2027? Ce spun guvernul, sindicatele, BNR, experții?
Digi FM
Cea mai tânără miliardară din lume are doar 21 de ani. Cum a ajuns să aibă o avere de 1,1 miliarde de dolari
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Legătura neașteptată dintre gingii și creier. Boala gingivală poate accelera îmbătrânirea unei zone esențiale
Digi Animal World
O femeie în comă s-a trezit după ce un câine i-a atins mâna. Medicii susțin că e un miracol: „N-am mai văzut...
Film Now
El are șase căsnicii la activ, ea, două, iar acum sunt super îndrăgostiți. Heather Locklear și Lorenzo Lamas...
UTV
Mihai Bobonete a dezvăluit de ce a concediat bona copiilor săi: „A treia oară a recunoscut”