Mai multe incendii de vegetație au izbucnit în județul Caraș-Severin, iar pompierii intervin cu sprijinul elicopterelor pentru localizarea și lichidarea focarelor. În zona Petroșnița - Prisian, flăcările au afectat aproximativ 80 de hectare, incendiul fiind lichidat. Intervenții sunt în desfășurare și în Parcul Național Domogled și în zona Delinești.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Caraș-Severin, în Parcul Național Domogled, în zona Băile Herculane, incendiul se manifestă cu flacără redusă și degajări de fum pe o suprafață de aproximativ 2,5 hectare.

Accesul pedestru la focare nu este posibil, astfel că intervenția s-a desfășurat în principal cu ajutorul unui elicopter al Inspectoratului General de Aviație. Misiunea aeriană a fost însă întreruptă temporar din cauza condițiilor nefavorabile de zbor.

La sol, zona este supravegheată de o echipă mixtă formată din 10 persoane - pompieri, lucrători silvici și un ranger al Parcului Național.

În zona Petroșnița - Prisian, incendiul care a afectat aproximativ 80 de hectare a fost lichidat.

Pompierii intervin și la Delinești, unde incendiul afectează circa 20 de hectare. La misiune participă o autospecială de primă intervenție și comandă și o autospecială de stingere cu apă și spumă, încadrate cu opt militari, precum și un elicopter al Inspectoratului General de Aviație și patru lucrători silvici.

Editor : A.R.