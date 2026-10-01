Incendiile de vegetație și fond forestier continuă să mobilizeze forțe importante de intervenție în județele Caraș-Severin și Vâlcea. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), în zona Parcului Național Domogled-Valea Cernei, în apropiere de Băile Herculane, resursa aeriană a fost suplimentată miercuri cu un al treilea elicopter Black Hawk.

În cursul zilei de miercuri, două elicoptere Black Hawk ale Inspectoratului General de Aviație din cadrul MAI au executat misiuni de stingere a incendiului în sectorul de intervenție din apropierea orașului Băile Herculane.

La solicitarea echipelor aflate în teren, elicopterele au efectuat și două aruncări cu apă în zona Vârfului Piatra Spartă. Aruncările au fost dirijate în funcție de direcția vântului, cu prioritate asupra frontului incendiului și a flancurilor aflate pe direcția de propagare.

„În total, cele două elicoptere au executat, ieri, 77 de aruncări cu apă, echivalentul a aproximativ 200.000 de litri, apa fiind preluată din lacul Prisaca”, transmite IGSU.

Foto: IGSU Deschide galeria foto

În paralel, echipele terestre au continuat acțiunile pentru limitarea propagării incendiului și lichidarea focarelor active. Pentru reducerea timpului de deplasare pe terenul dificil și greu accesibil, o parte dintre pompieri au fost transportați în sectoarele de intervenție cu elicopterele IGAv.

Astăzi, la misiunile de stingere participă peste 140 de pompieri, piloți și membri ai personalului Ocolului Silvic Băile Herculane și al Administrației Parcului Național Domogled – Valea Cernei, cu tehnica specifică de intervenție.

Trei elicoptere Black Hawk, mobilizate în zonă

Față de ziua precedentă, când au fost utilizate două elicoptere, resursa aeriană este suplimentată cu încă un elicopter Black Hawk al IGAv, echipat cu dispozitiv Bambi Bucket.

„Cele trei aeronave vor executa atât misiuni de recunoaștere din aer, cât și misiuni de stingere pe suprafața unde se manifestă focarele, cu accent pe sectoarele de intervenție din proximitatea orașului Băile Herculane”, precizează IGSU.

Resursa aeriană este folosită și pentru transportul echipelor de intervenție către zonele greu accesibile.

„Totodată, resursa aeriană asigură și transportul echipelor de intervenție, pentru accesul rapid în zonele greu accesibile, contribuind la reducerea timpului de deplasare și a efortului fizic al personalului implicat în intervenție”, potrivit IGSU.

Incendiul din Vâlcea continuă să se manifeste prin mai multe focare

Și în județul Vâlcea, în zona localității Băile Olănești, incendiul se manifestă în continuare prin multiple focare, pe o suprafață considerabilă, care se menține constantă față de ziua precedentă.

Focarele sunt localizate în amonte de Mănăstirea Iezer, spre masivul Buila-Vânturarița. Potrivit IGSU, arderea se manifestă la nivelul doborâturilor, în turbă și în stratul consistent de frunze.

Intervenția pompierilor și a celorlalte structuri este îngreunată de terenul accidentat, de gradul ridicat de uscăciune și de accesul dificil. În anumite sectoare, căile de acces sunt impracticabile pentru autospecialele de intervenție, ceea ce limitează posibilitățile de acțiune terestră.

Astăzi, la misiunile de stingere participă peste 40 de pompieri, cu tehnica specifică de intervenție, alături de personal al Ocolului Silvic, al Serviciului Public Salvamont și al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Băile Olănești.

Cinci aruncări cu apă efectuate de două aeronave Spartan

În cursul zilei de miercuri, două aeronave C-27J Spartan ale Forțelor Aeriene Române, configurate pentru misiuni de stingere a incendiilor, au executat cinci aruncări asupra focarelor active din zona Băile Olănești.

Editor : Ana Petrescu