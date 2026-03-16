Video&Foto Incendii de vegetație în Maramureș și Satu Mare: pompierii continuă monitorizarea și stingerea focarelor

pompieri incendii vegetatie
Foto: ISU Satu Mare
Suprafața afectată și intervențiile anterioare

Pompierii au reluat, luni dimineață, acțiunile de recunoaștere în localitățile Nănești, județul Maramureș și Racșa, județul Satu Mare, afectate de incendiile de vegetație din ultimele zile, a anunțat Inspectoratul Genera pentru Situații de Urgență (IGSU). Scopul misiunilor este identificarea eventualelor focare reziduale sau a punctelor fierbinți care ar putea genera reaprinderi.

Echipaje ale Detașamentului de Pompieri Sighetu Marmației verifică terenul pentru depistarea focarelor ascunse. Operațiunea este susținută și aerian de elicopterul Black Hawk, pregătit să intervină cu aruncări de apă în cazul în care se identifică suprafețe care necesită răcire suplimentară.

Acțiunile de recunoaștere au început și aici, elicopterul Black Hawk survolând perimetrul pentru evaluarea situației. Până acum au fost efectuate șase aruncări cu apă asupra zonelor care încă fumegau, pentru prevenirea reaprinderii focarelor.

Pe timpul nopții, zonele afectate au fost monitorizate de echipaje ale Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență (SVSU) și de lucrători silvici.

Foto: ISU Satu Mare

Incendiile din ultimele zile au afectat aproximativ 50 de hectare în Maramureș și 150 de hectare în Satu Mare. Ieri, două elicoptere Black Hawk au sprijinit intervențiile de pe teren, efectuând 17 aruncări de apă cu sistemul Bambi Bucket, pentru limitarea și lichidarea incendiilor.

Autoritățile continuă să ia toate măsurile necesare pentru monitorizarea suprafețelor afectate și prevenirea reapariției focarelor. Intervențiile sunt adaptate permanent în funcție de evoluția situației din teren, pentru a asigura siguranța comunităților și limitarea daunelor.

Foto: ISU Satu Mare

Top Citite
KC-135 Stratotankers
1
Cinci avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, lovite de o rachetă iraniană în timp...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
2
Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul...
Torshavn and harbour, Nolsoy in the distance, Streymoy, Faroe Islands (Faroes), Denmark, Europe
3
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că...
Bogdan Ivan
4
Bogdan Ivan: Dacă nu am mai aduce în România niciun litru de motorină, putem funcționa 4...
Donald Trump
5
Motivul pentru care lui Donald Trump ar putea să-i fie interzis accesul la Jocurile...
Lovitură de proporții: ”trădătoarele” din Iran, trădate de persoana în care aveau cea mai mare încredere! ”Extrem de grav”
Digi Sport
Lovitură de proporții: ”trădătoarele” din Iran, trădate de persoana în care aveau cea mai mare încredere! ”Extrem de grav”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png (93)
Incendii puternice de vegetație în două județe din țară: zeci de hectare distruse de flăcări. Elicoptere Black Hawk trimise în sprijin
masina de politie
O femeie din Satu Mare spune că mascații au intrat peste ea și fiica de 12 ani. Poliția: percheziția a fost făcută legal
salvamontisti in zapada
Operațiune grea în Maramureş: trei ucraineni, recuperați de la mare altitudine. Aproape 100 de oameni, salvați de pe munte în ultima zi
maria petrisor ISU maramures IGSU
O tânără voluntară ISU a salvat viața unui bărbat inconștient la Baia Mare: „Primele minute sunt critice”
paul craciun pompier neamt
Acțiune rapidă în Piatra-Neamț: un pompier a reușit să scoată o femeie dintr-o casă în flăcări
Recomandările redacţiei
grindeanu bolojan
Război deschis în Coaliție înaintea votării bugetului. Un lider PNL...
tevi ilegale in marea neagra
Buzoianu, despre țevile ilegale care deversează apă netratată direct...
calin georgescu la tribunal
Călin Georgescu a recunoscut că i-a cerut ajutorul lui Sebastian...
profimedia-0960368507
„Trebuie să conducem mai puțin”. Șeful OMV avertizează asupra unei...
Ultimele știri
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare ale fostului candidat la președinție
OCDE avertizează că finanțele publice ale României s-au deteriorat. Ce măsuri recomandă pentru stabilitatea bugetului
Șefa diplomației române, Oana Țoiu, participă la reuniunea Consiliului Afaceri Externe al UE
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Anne Hathaway, criticată de fani după apariția la gala premiilor Oscar 2026: „Ce și-a făcut la față? E de...
Cancan
Prognoză 1 Mai | Accuweather, vești triste pentru cei care se duc la mare pe 1 mai 2026
Fanatik.ro
Tavi Popescu, luat în colimator în direct: „Cum să ceri penalty cu ultima clasată? Ai și tu demnitatea ta!”
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
Când va debuta George Pușcaș la Dinamo! Andrei Nicolescu face anunțul așteptat de toți fanii “câinilor”...
Adevărul
Exod inversat. Statistica surprinzătoare a românilor care revin definitiv în țară
Playtech
Opriți-vă, frate, cu titlurile gen „Românca… a câștigat Premiul Oscar”
Digi FM
Maioneză de post. Rețeta simplă, rapidă și cremoasă, numai bună de adăugat în salate în Postul Paștelui
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Americanii nu l-au iertat: 18 cuvinte despre Iran l-au costat scump! Reacție pe măsură: ”Gândire proastă”
Pro FM
Reacția Alexandrei Căpitănescu după criticile din jurul piesei cu care merge la Eurovision 2026: "Un mesaj...
Film Now
Val de comentarii după ce actori celebri nu au fost incluși în segmentul „In Memoriam” de la Oscaruri 2026...
Adevarul
Cine este Natalie Musteață, românca premiată la Oscar 2026. Ce spune despre originea ei: „Am crescut cu...
Newsweek
Ziua în care se decide ce sume de bani primesc în plus la pensie 3.000.000 de pensionari. Sunt 2 scenarii
Digi FM
Ținute care au rămas în istoria premiilor Oscar. De la rochia lebădă a lui Bjork și costumul purtat cu fața...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
„Sunt crocodili absolut peste tot”. Avertismentul autorităților după inundațiile din Australia
Film Now
Timothée Chalamet și Steven Spielberg, moment tensionat la Oscar 2026. Regizorul l-a criticat după...
UTV
Oscar 2026. „One Battle After Another” a câștigat marele premiu iar Michael B Jordan a primit statueta pentru...