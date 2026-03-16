Pompierii au reluat, luni dimineață, acțiunile de recunoaștere în localitățile Nănești, județul Maramureș și Racșa, județul Satu Mare, afectate de incendiile de vegetație din ultimele zile, a anunțat Inspectoratul Genera pentru Situații de Urgență (IGSU). Scopul misiunilor este identificarea eventualelor focare reziduale sau a punctelor fierbinți care ar putea genera reaprinderi.

Echipaje ale Detașamentului de Pompieri Sighetu Marmației verifică terenul pentru depistarea focarelor ascunse. Operațiunea este susținută și aerian de elicopterul Black Hawk, pregătit să intervină cu aruncări de apă în cazul în care se identifică suprafețe care necesită răcire suplimentară.

Acțiunile de recunoaștere au început și aici, elicopterul Black Hawk survolând perimetrul pentru evaluarea situației. Până acum au fost efectuate șase aruncări cu apă asupra zonelor care încă fumegau, pentru prevenirea reaprinderii focarelor.

Pe timpul nopții, zonele afectate au fost monitorizate de echipaje ale Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență (SVSU) și de lucrători silvici.

Foto: ISU Satu Mare

Suprafața afectată și intervențiile anterioare

Incendiile din ultimele zile au afectat aproximativ 50 de hectare în Maramureș și 150 de hectare în Satu Mare. Ieri, două elicoptere Black Hawk au sprijinit intervențiile de pe teren, efectuând 17 aruncări de apă cu sistemul Bambi Bucket, pentru limitarea și lichidarea incendiilor.

Autoritățile continuă să ia toate măsurile necesare pentru monitorizarea suprafețelor afectate și prevenirea reapariției focarelor. Intervențiile sunt adaptate permanent în funcție de evoluția situației din teren, pentru a asigura siguranța comunităților și limitarea daunelor.

