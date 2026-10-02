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Video&Foto Incendiile de vegetație continuă în Caraș-Severin și Vâlcea. Trei elicoptere și două aeronave militare, mobilizate

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incendii vegetatie
Foto: IGSU
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Din articol
Peste 120 de persoane, mobilizate în teren Incendiul din Vâlcea se manifestă prin mai multe focare Peste 40 de pompieri acționează la Băile Olănești

Incendiile de vegetație și fond forestier continuă în județele Caraș-Severin și Vâlcea. În Parcul Național Domogled-Valea Cernei, trei elicoptere Black Hawk au efectuat, miercuri, 107 aruncări cu apă, în timp ce în zona Băile Olănești, echipele de intervenție acționează în continuare pentru localizarea și lichidarea mai multor focare.

În județul Caraș-Severin, cele trei elicoptere Black Hawk ale Inspectoratului General de Aviație au intervenit în zonele în care recunoașterile aeriene au indicat cea mai intensă activitate a incendiului, spune Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Aruncările de apă au fost direcționate în funcție de vânt, cu prioritate asupra frontului incendiului și a flancurilor aflate pe direcția de propagare.

„În total, ieri, elicopterele au executat 107 aruncări cu apă, preluată din lacul Prisaca”, transmite IGSU.

Numărul intervențiilor aeriene a crescut în ultimele zile: 42 de aruncări pe 29 septembrie, 77 pe 30 septembrie și 107 pe 1 octombrie.

Foto: IGSU
Foto: IGSU
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Foto: IGSU
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Foto: IGSU
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Foto: IGSU
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Foto: IGSU
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Foto: IGSU
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Foto: IGSU
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Peste 120 de persoane, mobilizate în teren

Echipajele terestre au intervenit pentru localizarea și lichidarea focarelor, limitarea propagării incendiului și supravegherea zonelor afectate. Pompierii au folosit unelte de săpare și pompe manuale și au realizat lucrări pentru izolarea focarelor.

Unele focare au fost localizate, în timp ce altele au rămas active și au necesitat intervenții suplimentare. Totodată, au fost identificate căi de acces către zonele afectate, pentru facilitarea intervențiilor următoare.

Pentru vineri, 2 octombrie, sunt mobilizați peste 120 de pompieri și reprezentanți ai Ocoalelor Silvice, Parcului Național Domogled-Valea Cernei, Salvamont și SVSU Băile Herculane.

La începutul zilei a fost făcută o recunoaștere aeriană cu elicopterele Inspectoratului General de Aviație, sprijinită de un echipaj cu dronă al ISU Hunedoara. Scopul este verificarea evoluției incendiului peste noapte și actualizarea planului de intervenție.

Cele trei elicoptere continuă misiunile de stingere, cu accent pe zonele din apropierea orașului Băile Herculane.

„Prioritare sunt focarele situate pe versanții stâncoși, inaccesibili echipelor terestre, precum și cele aflate deasupra zonelor locuite”, precizează IGSU.

Personalul va fi transportat cu elicopterul în zonele inaccesibile, pentru eficientizarea intervenției.

Incendiul din Vâlcea se manifestă prin mai multe focare

În județul Vâlcea, în zona Băile Olănești, incendiul continuă să se manifeste prin multiple focare, pe o suprafață considerabilă, similară celei înregistrate în ziua precedentă.

Zona afectată se află în amonte de Mănăstirea Iezer, spre masivul Buila-Vânturarița. Arderea se manifestă la nivelul doborâturilor, în stratul de turbă și în stratul de frunze uscate.

Intervenția este îngreunată de terenul accidentat, uscăciunea ridicată a vegetației și accesul dificil către focare. În anumite sectoare, drumurile sunt impracticabile pentru autospecialele de intervenție.

Peste 40 de pompieri acționează la Băile Olănești

În cursul zilei de joi, echipele de intervenție au realizat o bandă mineralizată, adică o fâșie de teren curățată de vegetație și resturi organice uscate până la stratul mineral al solului. Măsura are rolul de a limita propagarea incendiului către zonele neafectate.

Vineri, la misiunile de stingere participă peste 40 de pompieri, alături de personal al Ocolului Silvic și al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Băile Olănești.

„Echipele de intervenție acționează în continuare pentru localizarea și lichidarea focarelor, cu adaptarea permanentă a misiunilor la condițiile din teren”, transmite IGSU.

Totodată, două aeronave C-27J Spartan ale Forțelor Aeriene Române, configurate pentru misiuni de stingere a incendiilor, continuă zborurile de sprijin pentru limitarea și lichidarea focarelor active.

Editor : Ana Petrescu

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