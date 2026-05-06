Incendiu de vegetație în Bistrița-Năsăud: focul a cuprins o zonă de pășune împădurită pe Valea Anieșului

Un incendiu a cuprins, miercuri seară, o zonă de păşune împădurită situată pe Valea Anieşului, în Bistriţa-Năsăud. Pompieri şi voluntari intervin pentru stingerea flăcărilor, în condiţii dificile, din cauza terenului accidentat. Focul a pornit, cel mai probabil, de la o ţigară aprinsă aruncată pe jos.

Incendiul a fost anunţat miercuri seară, în zona Valea Anieşului din Bistriţa Năsăud, scrie News.ro.

În primă fază, au fost alertaţi şi au intervenit voluntarii din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al localităţii Maieru. Ulterior, în urma unui apel primit la 112, în zonă au fost direcţionte şi echipaje de pompieri profesionişti.

„Având în vedere faptul că accesul autospecialelor de stingere este imposibil în zona afectată, intervenţia se desfăşoară cu autoturisme de teren şi echipamente transportabile”, mai informează ISU Bistriţa-Năsăud.

Flăcările s-au extins pe o suprafaţă de aproximativ un hectar şi există pericol de propagare la alte păşuni din apropiere.

Potrivit pompierilor, cauza probabilă a producerii incendiului o reprezintă o ţigară aprinsă aruncată în vegetaţia uscată.

