Incendiu de vegetație în Hunedoara. 60 de hectare au fost afectate, iar focul a ajuns aproape de o mănăstire

Un incendiu de vegetaţie uscată a izbucnit, vineri seara, în localitatea Streisângeorgiu din judeţul Hunedoara şi s-a extins pe o suprafaţă de 60 de hectare, ajungând până lângă o mănăstire. Au intervenit pompieri, voluntari şi localnici pentru protejarea lăcaşului monahal.

„Un incendiu de vegetaţie uscată izbucnit aseară pe raza localităţii Streisângeorgiu s-a propagat cu repeziciune din cauza vântului, ajungând să cuprindă zeci de hectare de teren. Pentru localizarea şi lichidarea incendiului au fost mobilizaţi pompieri din subunităţile Hunedoara, Bretea Română şi Orăştie, cu trei autospecialele de stingere şi o autospecială de primă intervenţie şi comandă”, a transmis, sâmbătă, ISU Hunedoara, scrie News.ro.

Pompierii au precizat că, spre dimineaţă, incendiul a ajuns până aproape de mănăstirea Măgura, ameninţând aşezământul monahal.

„Ajutaţi de localnici şi de membrii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Mărtineşti, pompierii au reuşit să stingă toate focarele şi să protejeze mănăstirea. Mai multe cadre au rămas însă la faţa locului, pentru a supraveghea zona şi pentru a preveni reaprinderea incendiului”, a mai precizat ISU Hunedoara.

Suprafaţa totală de teren afectată a fost de aproximativ 60 de hectare.

