Incendiu la subsolul unui bloc din sectorul 6, unde funcționează un centru spa. Zeci de oameni, evacuați

Un incendiu s-a produs, sâmbătă dimineață, la un bloc cu 10 etaje aflat în sectorul 6 al Capitalei. Flăcările au izbucnit la subsolul clădirii, acolo unde unde funcționează un centru spa. Pompierii intervin pentru stingerea flăcărilor cu 10 autospeciale de stingere, una de salvare la înălțime, o autospecială de descarcerare și trei ambulanțe. De asemenea, a fost trimis un mesaj RO-Alert pentru cetățenii din zonă.

Incendiul este localizat pe o suprafață de aproximativ 80 mp și se lucrează la lichidarea acestuia și la ventilarea spațiilor, potrivit ISU. De asemenea, din clădire au fost evacuate 45 de persoane.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu, produs pe Calea Plevnei din sectorul 6 al Capitalei. Incendiul se manifestă cu degajări de fum la subsolul unei clădiri, dintr-un ansamblul de blocuri P+10. Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate progresiv: 10 autospeciale de stingere, 1 autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, 1 autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și 3 ambulanțe SMURD”, au anunțat autoritățile.

De asemenea, o persoană a fost asistată medical, suferind arsuri la mâini. Pentru localizarea și lichidarea incendiului s-a constituit dispozitivul de intervenție de pe două laturi ale clădirii. Autoritățile au trimis un mesaj RO-Alert pentru cetățenii din zonă, în care sunt rugați să lase căile libere pentru intervenția pompierilor și să respecte indicațiile pompierilor. 

