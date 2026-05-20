Live TV

Incendiu la locomotiva unui tren pe ruta Râmnicu Vâlcea–Sibiu. Pasagerii au fost evacuați, DN 7 și calea ferată, blocate

Data actualizării: Data publicării:
sina de tren

Un incendiu a izbucnit, miercuri seară, la locomotiva unui tren care circula pe ruta Râmnicu Vâlcea-Sibiu, fiind semnalate degajări de fum. Călătorii au fost evacuați, fără a exista persoane rănite, iar traficul feroviar și rutier pe DN 7 a fost oprit.

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, pe Secția de cale ferată 201, la kilometrul feroviar 343+400 m, între stațiile Cornet și Câineni, județul Vâlcea, a izbucnit un incendiu la locomotiva unui tren care circula pe relația Râmnicu Vâlcea–Sibiu.

Pasagerii au fost evacuați în siguranță, fără a suferi leziuni, iar incendiul s-a manifestat cu degajări de fum.

Traficul feroviar a fost oprit pe ambele fire, iar circulația rutieră pe DN 7 Râmnicu Vâlcea–Sibiu, în zona localității Câineni, a fost de asemenea suspendată pentru a permite intervenția echipajelor.

Reluarea circulației este estimată după ora 20:00.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
pavel orlov
1
Explicațiile unui jurat Eurovision din R. Moldova pentru votul acordat Alexandrei. Pavel...
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD
2
Grindeanu: I-am spus preşedintelui că într-un final putem să strângem o majoritate în...
Kelemen Hunor.
3
Kelemen Hunor, după negocierile eșuate de la Cotroceni: Cei care au dat jos Guvernul...
FETESTI - EXERCITIU DEMONSTRATIV - POLITIE AERIANA - PROCEDURI NATO - AERONAVE F-16 - 06 MAR 2024
4
Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o dronă în spaţiul aerian...
ilustrație drone război
5
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline...
Florin Prunea l-a lovit și Poliția a apărut imediat: ”E unul afară în salvare, îl coase acum”. I-a făcut plângere penală
Digi Sport
Florin Prunea l-a lovit și Poliția a apărut imediat: ”E unul afară în salvare, îl coase acum”. I-a făcut plângere penală
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ambulanta 112
O tânără însărcinată este în stare gravă, după ce a fost târâtă circa 300 de metri de un cal
Călătorie tren
Călătoriile cu trenul câştigă teren în Europa. Țările UE în care popularitatea acestui mijloc de transport a crescut
copil_cautat_sibiu
Sibiu: Copilul de 5 ani găsit după două zile de căutări, în pădure, a fost externat din spital
salvaont sbiu3
Noi imagini cu momentul în care copilul de 5 ani din Sibiu a fost găsit. Gestul salvamontiștilor care l-a făcut pe Alex să zâmbească
N20 INTERVIU SALVATOR COPIL-BETA 130526_01829
Medicii din Sibiu anunță care este starea de sănătate a lui Alex, copilul găsit ieri în pădure
Recomandările redacţiei
traian basescu
Traian Băsescu: „Avem doi iresponsabili. Primul a fost Grindeanu, iar...
ciocanel de judecator
Încă o instanță din România suspendă tăierile de posturi din primării
Large pipe connection with a large number of bolts and nuts enclosed on it. Pipeline. Pipeline state transportation system.
Turcia propune NATO un proiect de conductă militară până în România...
sorin grindeanu ilie bolojan oana gheorghiu in parlament
Sorin Grindeanu susține că a dejucat „planul politic” al lui Ilie...
Ultimele știri
Băsescu: Trump nu a obținut nimic de la Xi Jinping. China și-a unit resursele cu Rusia să țină sub control agresivitatea SUA
Ziua Eroilor 2026: Programul ceremoniilor militare și religioase organizate în București și în țară pe 21 mai
Putin a anulat conferinţa de presă și a plecat din China. Ce l-a nemulțumit pe liderul de la Kremlin
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Pluto retrograd schimbă destinul a patru zodii până în octombrie 2026. Vin bani, oportunități și transformări...
Cancan
Cine era Amalia, doctorița moartă pe DN52. Femeia ar fi fost lovită cu mașina intenționat
Fanatik.ro
Ce acuzații i-a adus poliția administratorului firmei implicate în scandalul pozelor postate de Elena Lasconi...
editiadedimineata.ro
Cele mai importante imagini ale anului, la București. Expoziția World Press Photo 2026 s-a deschis în Piața...
Fanatik.ro
România, drum infernal pentru Campionatul European! UEFA a schimbat radical preliminariile Euro și Liga...
Adevărul
Pericolul ascuns din vacanțele în Egipt. Cazul fetiței care a murit după un sejur de lux și avertismentele...
Playtech
Ce avere are Oana Gheorghiu. Vicepremierul, în centrul unui scandal politic şi economic uriaş
Digi FM
Ce studii are Alexandra Căpitănescu. Reprezentanta României la Eurovision 2026 a ales un domeniu rar întâlnit...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO ”E regele!”. Achiziție de 650.000 € pentru FCSB, înaintea barajului
Pro FM
Lucian Viziru, reacție fermă după ce a fost acuzat de fani că cere bani pe TikTok: „Nimeni nu vă bagă mâna în...
Film Now
Paul Wesley, cu abdomenul la vedere în vacanță. Actorul din „The Vampire Diaries” și-a răsfățat logodnica...
Adevarul
Cum arată „New York-ul Europei”, metropola care îi cucerește pe turiștii români și e la doar două ore de...
Newsweek
Tribunalul a decis: Stagiul aferent grupelor de muncă e contributiv la pensie. Vestea anului pentru pensionari
Digi FM
Decizie fără precedent luată de prinţul William. Vinde părţi din proprietatea sa regală. Motivul din spatele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care este cel mai bun moment să bei cafea pentru a avea mai multă energie
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Dolph Lundgren, apariție rară pe covorul roșu cu soția tinerică și fiica lui. Actorul arată incredibil după...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...