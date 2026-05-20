Incendiu la locomotiva unui tren pe ruta Râmnicu Vâlcea–Sibiu. Pasagerii au fost evacuați, DN 7 și calea ferată, blocate

Un incendiu a izbucnit, miercuri seară, la locomotiva unui tren care circula pe ruta Râmnicu Vâlcea-Sibiu, fiind semnalate degajări de fum. Călătorii au fost evacuați, fără a exista persoane rănite, iar traficul feroviar și rutier pe DN 7 a fost oprit.

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, pe Secția de cale ferată 201, la kilometrul feroviar 343+400 m, între stațiile Cornet și Câineni, județul Vâlcea, a izbucnit un incendiu la locomotiva unui tren care circula pe relația Râmnicu Vâlcea–Sibiu.

Pasagerii au fost evacuați în siguranță, fără a suferi leziuni, iar incendiul s-a manifestat cu degajări de fum.

Traficul feroviar a fost oprit pe ambele fire, iar circulația rutieră pe DN 7 Râmnicu Vâlcea–Sibiu, în zona localității Câineni, a fost de asemenea suspendată pentru a permite intervenția echipajelor.

Reluarea circulației este estimată după ora 20:00.

