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Video Incendiu la o hală cu baterii pentru stocarea energiei, în Buzău. Pompieri din mai multe județe, mobilizați

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incendiu buzau
Foto: ISU Buzău
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Un incendiu puternic a izbucnit la o hală destinată stocării energiei electrice în baterii, în localitatea Stâlpu, județul Buzău. Hala are o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați și este echipată cu acumulatori pentru stocarea energiei electrice. Până la acest moment, nu au fost raportate victime.

ACTUALIZARE 00:18 (27 august) - Pentru optimizarea misiunii, resursele alocate la fața locului au fost suplimentat cu alte 3 autospeciale de stingere de la ISU BIF, ISU Ialomița și ISU Prahova.

Având în vedere specificul intervenției, tactica abordată este una defensivă, pentru asigurarea protecției salvatorilor. Colegii noștri asigură limitarea extinderii flăcărilor la două transformatoare cu ulei, situate în proximitatea locului de manifestare a incendiului.

Intervenția este una dificilă, din cauza temperaturilor ridicate, a fumului degajat, dar si a riscului presupus de existenta bateriilor de stocare a energiei. La acest moment nu se impune transmiterea unui mesaj Ro-Alert, întrucât locul de manifestare a incendiului se află la o distanță considerabilă față de zona locuită.

Nu sunt raportate victime. Misiunea este în dinamică. (Materiale video: ISU Buzău)

Știrea inițială: 

Incendiul se manifestă cu flacără deschisă la nivelul întregii hale,m a transmis IGSU. Având în vedere natura materialelor implicate și temperatura ridicată din interior, pompierii intervin defensiv, de la o distanță de aproximativ 200 de metri.

Hala face parte dintr-un ansamblu format din două construcții, ambele prevăzute cu instalații de detectare și stingere a incendiilor. Cea de-a doua hală este neocupată, însă în interiorul acesteia s-a acumulat fum.

Pentru stingerea incendiului au fost mobilizate echipaje ale ISU Buzău, ISU Prahova și ISU București-Ilfov.

La fața locului acționează șase autospeciale de stingere ale ISU Buzău, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD. Din partea ISU Prahova au fost trimise o autospecială de stingere cu pulbere și azot și alte două autospeciale de stingere.

ISU București-Ilfov intervine cu o autospecială de transport roboți și un container cu pulbere.

Conducerea ISU Buzău se află la locul intervenției, iar Grupa Operativă a fost activată pentru coordonarea acțiunilor de stingere.

Intervenția este în dinamică.

Editor : Ana Petrescu

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