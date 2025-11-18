Live TV

Incendiu la o macara din Portul Constanța: Pompierii intervin pentru stingerea flăcărilor

Data publicării:
Portul Constanța. Foto: Inquam Photos/ George Călin

Un incendiu a izbucnit, marţi seara în Portul Constanţa, la instalaţia electrică a unei macarale folosită la transbordarea pe navă. Pompierii au precizat că nu există pericol ca flăcările să se extindă.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea au anunţat că pompierii au fost solicitaţi să intervină, marţi seara, pentru stingerea unui incendiu produs la instalaţia de încărcare a navelor în Dana 80 a Portului Constanţa, scrie News.ro.

Acolo s-au deplasat trei autospeciale cu apă şi spumă, autospeciala de transport victime multiple, autoscara şi un echipaj SMURD B2.

„Incendiul se manifestă la instalaţia electrică a macaralei folosite la transbordare pe navă. Nu există pericolul de extindere a flăcărilor la navă. Se lucrează pentru localizare şi lichidare”, au afirmat reprezentanţii ISU Dobrogea.

Ei au precizat că alimentarea cu energie electrică a fost oprită.

Editor : Ana Petrescu

