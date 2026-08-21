Un incendiu a izbucnit, vineri dimineaţă, la o navă care transportă minereu, aflată în Portul Midia, mai multe echipaje de pompieri intervenind pentru stingerea flăcărilor. Până în prezent, nu sunt persoane rănite.

Potrivit ISU Dobrogea, pompierii au fost solicitaţi să intervină, vineri dimineaţa, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o navă în Portul Midia, . Acolo s-au deplasat cinci maşini de stingere, o autoscară, o autoplatformă, un echipaj CBRN, un echipaj SMURD şi o ambulanţă a Serviciului Judeţean.

În momentul sosirii echipajelor de intervenţie, incendiul era generalizat la pupa navei.

Nava transportă minereu.

În urma incendiului nu au fost înregistrate victime.

Editor : Ana Petrescu