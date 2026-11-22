Un incendiu a izbucnit duminică dimineață la sediul Primăriei Scărișoara, din județul Alba. Flăcările au cuprins camera tehnică în care se află centrala termică pe lemne a instituției. Pompierii au intervenit pentru stingerea focului, iar incendiul nu s-a extins la întreaga clădire.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Alba, pompierii din cadrul Secției Câmpeni au fost solicitați să intervină în cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Scărișoara.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta în camera tehnică, la nivelul centralei termice pe lemne. Pentru gestionarea situației a fost mobilizată o autospecială de stingere cu apă și spumă.

Datorită intervenției rapide a pompierilor, flăcările au fost localizate în camera tehnică și nu s-au extins la restul construcției în care funcționează primăria, potrivit reprezentanților ISU Alba. Incendiul a fost stins în jurul orei 10:20, conform informațiilor publicate de presa locală.

Pompierii au intervenit și pentru înlăturarea efectelor produse de incendiu. Deocamdată, nu au fost comunicate informații oficiale privind cauza izbucnirii focului sau valoarea pagubelor.

Editor : A.R.