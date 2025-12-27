Live TV

Incendiu la un fast-food din Giurgiu: cinci angajați au ieșit singuri din clădire. De la ce a pornit focul

Data actualizării: Data publicării:
Intervenție pompieri si masini pompieri
Intervenție pompieri. Foto cu caracter ilustrativ: Inquam Photos / George Călin

Cinci angajaţi ai unui fast-food din municipiul Giurgiu s-au autoevacuat, sâmbătă, în urma izbucnirii unui incendiu, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Giurgiu.

„Pompierii giurgiuveni au fost solicitaţi să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un fast-food situat pe strada Gării din municipiul Giurgiu. La sosirea echipajelor, echipajele de pompieri au constatat că ardeau coşul flexibil de la hotă, scaune şi cablul de alimentare al aparatului de aer condiţionat. Localul era inundat cu fum”, precizează un comunicat de presă transmis de ISU Giurgiu, citat de Agerpres.

Conform aceleiaşi surse, până la sosirea pompierilor, personalul unităţii a intervenit cu un stingător. Pompierii au lichidat incendiul şi au protejat restul bunurilor din interior.

Nu au fost persoane rănite în urma incendiului.

Din primele verificări a reieşit că evenimentul s-a produs, cel mai probabil, din cauza burlanului necurăţat corespunzător.

