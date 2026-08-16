Incendiu pe DN5, în Giurgiu. Un autotren încărcat cu bomboane a ars aproape în întregime

Un autotren care transporta bomboane a luat foc în noaptea de duminică spre luni, pe DN5, în zona localităţii Daia, judeţul Giurgiu. Incendiul a afectat aproximativ 80% din încărcătură, iar în urma incidentului nu au fost înregistrate victime.

„Un autotren a luat foc, azi-noapte, pe DN 5 în zona localităţii Daia. Evenimentul s-a produs pe sensul de mers spre Giurgiu. Din fericire, nu au fost persoane rănite”, informează duminică ISU Giurgiu, scrie News.ro.

Incendiul a cuprins întregul autotren

La locul incendiului au intervenit pompierii Detaşamentului Giurgiu, cu două autospeciale de stingere. Echipajele au constatat că autotrenul ardea generalizat şi au semnalat şi o explozie la nivelul rezervorului.

Remorca era încărcată cu bomboane ambalate în cutii.

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Pentru îndepărtarea încărcăturii de pe şosea au fost folosite şi utilaje ale Secţiei de Drumuri Naţionale Giurgiu şi ale unui operator economic. Intervenţia a permis reluarea circulaţiei în condiţii de siguranţă.

Incendiul s-a manifestat violent şi a afectat capul tractor, remorca şi aproximativ 80% din marfa transportată. Restul de circa 20% din încărcătură a fost protejat.

Editor : Ana Petrescu