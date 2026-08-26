Un puternic incendiu de pădure a izbucnit, miercuri după-amiază, într-o zonă administrată de Ocolul Silvic Tulcea, în apropierea localității Plauru. Focul a afectat inițial aproximativ jumătate de hectar, iar potrivit Romsilva, cauza cea mai probabilă indicată de localnici este explozia unei drone.

„Un puternic incendiu de pădure a izbucnit astăzi, în jurul orei 17:50, într-o pădure administrată de Ocolul Silvic Tulcea din cadrul Direcției Silvice Tulcea, afectând inițial o jumătate de hectar în parcela 54A, în apropierea localității Plauru. Cauza cea mai probabilă a incendiului, după mărturia localnicilor, pare a fi explozia unei drone”, a transmis Romsilva într-o postare pe Facebook.

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Pentru localizarea și stingerea incendiului intervin silvicultori din cadrul Romsilva, pompieri voluntari și locuitori din zonă.

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Potrivit Romsilva, sunt în desfășurare acțiuni pentru suplimentarea forțelor și mijloacelor de intervenție. La operațiunile de stingere urmează să participe și personal silvic din zonele învecinate, cu motopompe, furtunuri și alte echipamente specifice.

„În aceste momente, pentru localizarea și stingerea incendiului acționează silvicultori din cadrul Romsilva, pompieri voluntari și locuitori din zonă”, precizează instituția.

Romsilva mai anunță că a fost solicitat sprijinul pompierilor pentru intervenție.

„S-a solicitat sprijinul pompierilor prin intermediul numărului de urgență 112”, se mai arată în mesajul transmis pe rețeaua de socializare.

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Editor : Ana Petrescu