Incendiu puternic într-un bloc din Oradea. Nouă persoane evacuate, trei la spital

Incendiu puternic în noaptea de sâmbătă spre duminică, într-un bloc de locuințe din municipiul Oradea. Un apartament a fost distrus aproape în totalitate de flăcări, iar mai mulți locatari au fost evacuați din imobil. Pompierii au fost nevoiți să folosească autoscara pentru a salva doi adulți și un copil blocați într-un apartament.

De asemenea, în urma incendiului, proprietarul apartamentului în care a izbucnit focul și alte două persoane au fost transportate la spital. Pompierii au stabilit că incendiul a pornit de la o candelă aprinsă.

Incendiul a izbucnit în jurul orei 03:50, într-un bloc cu patru etaje situat pe strada Grigore Erofte din municipiul Oradea. Patru dintre cele nouă persoane evacuate au fost evaluate şi asistate medical la faţa locului, iar trei au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Clinic Judeţean Bihor. Printre răniţi se numără proprietarul apartamentului, care a suferit arsuri la mâini şi la nivelul căilor respiratorii. O altp victimă a fost intoxicată cu fum şi a treia persoană a suferit un atac de panică

„La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta deosebit de violent, cu flacără deschisă și degajări masive de fum la un apartament situat la etajul al treilea, precum și pe holul palierului. Ușa apartamentului era deschisă, casa scării era inundată cu fum, iar pericolul de propagare la locuințele învecinate și la acoperiș era ridicat. În paralel cu acțiunile de stingere, echipajele au desfășurat misiuni de căutare și salvare, verificând apartamentele și evacuând șapte adulți și doi minori din apartamentele de la etajele 3 și 4", informează ISU Bihor.

Din cauza fumului dens și a flăcărilor de pe holul blocului, doi adulți și un copil, aflați într-un apartament situat la etajul 4, au fost evacuați de pompieri cu ajutorul autospecialei de salvare de la înălțime.

Apartamentul în care a izbucnit incendiul a fost distrus în proporţie de aproximativ 80%, iar trei autoturisme parcate lângă bloc au fost avariate de bucăţi de tencuială desprinse de pe faţada clădirii, din cauza intensităţii incendiului.

„Cercetările efectuate la faţa locului au indicat drept cauză probabilă a evenimentului, o lumânare lăsată aprinsă, nesupravegheată", informează, pompierii. Autoritățile recomandă populaţiei să nu lase niciodată lumânările sau candelele aprinse nesupravegheate şi să amplaseze lumânările doar în suporturi stabile, rezistente la căldură, departe de materiale combustibile precum perdele, mobilier, hârtie.

