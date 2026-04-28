Un incendiu puternic a cuprins, marți, acoperișul bisericii catolice din comuna Șurdești, județul Maramureș, unde pompierii intervin pentru stingerea flăcărilor.

„Pompierii militari intervin, în acest moment, la un incendiu produs la Biserica Catolică din localitatea Șurdești”, a transmis ISU Maramureș.

La fața locului au fost trimise patru autospeciale de stingere, o autoplatformă de intervenție și salvare de la înălțime, precum și alte trei autospeciale de stingere cu apă și spumă.

