Potrivit ISU Covasna, alarma a fost dată pe 16 august, în jurul orei 15:00, scrie News.ro. Pompierii au intervenit fără întrerupere, inclusiv pe timpul nopţii, până pe 18 august, în jurul orei 17:00, când incendiul a fost declarat lichidat.

„După trei zile de intervenţie, incendiul izbucnit la centrul de colectare a deşeurilor din localitatea Leţ a fost lichidat. Alarma a fost dată în data de 16 august, în jurul orei 15:00, iar intervenţia pompierilor s-a desfăşurat neîntrerupt, inclusiv pe timpul nopţilor, până în data de 18 august 2026, în jurul orei 17:00, când incendiul a fost declarat lichidat”, informează, miercuri, ISU Covasna.

Hala de sortare şi deşeurile au ars

În urma incendiului au ars hala de sortare, bunurile şi deşeurile depozitate în interior, precum şi deşeurile aflate pe platforma betonată din apropierea halei. O altă hală de depozitare a fost degradată.

Suprafaţa totală afectată de incendiu este de aproximativ 1.660 de metri pătraţi.

„Prin intervenţia pompierilor, a fost salvat un atelier auto aflat în imediata apropiere a zonei afectate, fiind împiedicată propagarea incendiului către acesta”, precizează ISU Covasna.

Obiectivul era asigurat şi deţinea autorizaţie de securitate la incendiu emisă de ISU Covasna.

Pompierii au lucrat zi şi noapte

Reprezentanţii ISU Covasna spun că intervenţia a fost una complexă şi de lungă durată, pompierii acţionând timp de trei zile pentru stingerea focarelor, îndepărtarea materialelor afectate şi prevenirea unei eventuale reaprinderi.

„Intervenţia a fost una complexă şi de lungă durată. Pompierii au acţionat timp de trei zile, zi şi noapte, pentru stingerea focarelor, îndepărtarea materialelor afectate şi prevenirea reaprinderii. Pe parcursul misiunii, au fost realizate schimburi succesive ale efectivelor, pentru asigurarea continuităţii intervenţiei”, afirmă reprezentanţii ISU Covasna.

Foto: ISU Covasna / News.ro

După retragerea forţelor şi mijloacelor ISU Covasna, la faţa locului au rămas, pentru supravegherea zonei, personalul operatorului economic şi o autospecială de stingere din cadrul SVSU Boroşneu Mare.

Cauza incendiului urmează să fie stabilită

Având în vedere amploarea incendiului şi complexitatea intervenţiei, cauza probabilă de producere a acestuia va fi stabilită de o comisie constituită la nivelul ISU Covasna pentru cercetarea şi stabilirea cauzei probabile de incendiu, în conformitate cu prevederile legale.

„Dincolo de autospeciale, cifre şi ore de intervenţie, în spatele acestei misiuni au fost oameni care au muncit împreună, în condiţii dificile, cu responsabilitate şi profesionalism. Vă mulţumim tuturor pentru efort, sprijin şi pentru munca în echipă!”, au transmis reprezentanţii ISU Covasna.

Editor : Ana Petrescu