Incendiul izbucnit la hotelul Alpin din stațiunea Poiana Brașov a fost lichidat după mai bine de 36 de ore de intervenție continuă a pompierilor, transmite Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Pentru monitorizarea situației și prevenirea eventualelor reaprinderi, la fața locului au rămas două autospeciale de stingere, o autoscară și o ambulanță SMURD.

Flăcările au izbucnit duminică seară, inițial la mansarda hotelului, și s-au extins la acoperiș, fațadă și mai multe etaje ale clădirii. Suprafața afectată de incendiu a fost estimată la aproximativ 3.000 de metri pătrați.

Intervenția pompierilor a fost una dificilă, din cauza configurației acoperișului, realizat din două straturi de tablă, dar și a focarelor ascunse, la care accesul echipelor de intervenție a fost îngreunat. Pentru identificarea acestora au fost folosite inclusiv camere cu termoviziune și o dronă pentru recunoaștere aeriană.

La operațiune au participat peste 100 de pompieri, cu echipaje și tehnică de intervenție din mai multe județe, inclusiv Brașov, Prahova, Covasna și Argeș.

Aproximativ 150 de persoane au fost evacuate din hotel. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită în urma verificărilor de specialitate.

Editor : A.P.