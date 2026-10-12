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Video&Foto Incendiul din Domogled, greu de stins din cauza reliefului. Focarele pot arde mocnit și în subteran

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incendiu domogled
Foto: ISU Caraș-Severin
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Din articol
Ploile nu au fost suficiente pentru a elimina riscul de propagare De ce incendiul poate reizbucni chiar și după ploaie

Pompierii au continuat și în weekend misiunile de stingere a incendiului din Parcul Național Domogled – Valea Cernei, cu sprijinul elicopterelor care au lansat zeci de tone de apă. Deși în zonă a plouat, riscul de propagare și reaprindere a focarelor se menține.

În cele trei zile, intervenția a mobilizat zeci de echipe terestre și elicoptere ale Inspectoratului General de Aviație (IGAv), care au efectuat, de la începutul lunii octombrie, un total de 641 de aruncări de apă. Deși în zonă au fost înregistrate precipitații, cantitatea de apă nu a fost suficientă pentru a umezi corespunzător vegetația uscată, iar riscul de propagare a incendiului se menține, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Intervențiile s-au desfășurat vineri, sâmbătă și duminică, cu efective și resurse aeriene adaptate în funcție de evoluția situației din teren și de condițiile meteorologice.

Vineri, 9 octombrie, la misiunile de stingere au participat 153 de persoane, iar cele două elicoptere implicate au efectuat 52 de aruncări de apă.

Sâmbătă, 10 octombrie, au acționat 140 de persoane, sprijinite de un elicopter care a realizat 24 de aruncări de apă.

Duminică, 11 octombrie, intervenția s-a desfășurat cu 89 de persoane și sprijinul a două elicoptere, care au efectuat 17 aruncări de apă.

Potrivit IGSU, de la începutul lunii octombrie, elicopterele IGAv au efectuat în total 641 de aruncări de apă pentru stingerea incendiului.

Citește și: Noi intervenții pentru stingerea incendiilor din Parcul Național Domogled. Peste 1.000 de hectare sunt afectate

Ploile nu au fost suficiente pentru a elimina riscul de propagare

Condițiile meteorologice au influențat desfășurarea misiunilor aeriene de duminică. Începând cu ora 05:00, au fost înregistrate averse de ploaie, urmate de episoade de precipitații de scurtă durată și cu intensitate variabilă.

Aruncările de apă au fost adaptate în funcție de precipitațiile înregistrate în sectoarele de intervenție și în zona Băilor Herculane, dar și de plafonul de nori, situat la nivelul crestelor.

Intervențiile aeriene au vizat focarele active identificate în urma misiunilor de recunoaștere, precum și flancurile aflate pe direcția de propagare a incendiului, pentru a sprijini echipele care au acționat la sol.

incendiu domogled
Foto: ISU Caraș-Severin

Deși au fost înregistrate precipitații, cantitatea redusă de apă nu a fost suficientă pentru a umezi în mod corespunzător vegetația uscată și litiera. În aceste condiții, pericolul ca incendiul să se extindă rămâne ridicat.

Citește și: IGSU: Peste 10.000 de incendii de vegetație în primele opt luni. Numărul intervențiilor, în scădere

De ce incendiul poate reizbucni chiar și după ploaie

Particularitățile terenului reprezintă o provocare suplimentară pentru echipele de intervenție. Formațiunile calcaroase și depunerile importante de materiale vegetale combustibile favorizează apariția și menținerea unor focare care pot continua să ardă mocnit, inclusiv în subteran.

Aceste focare sunt dificil de identificat și de lichidat, ceea ce menține riscul reaprinderii chiar și în zonele în care flăcările nu mai sunt vizibile.

În plus, umezeala acumulată pe versanții abrupți și stâncoși crește riscul de alunecare și de cădere a pietrelor. Din acest motiv, personalul care intervine în teren trebuie să respecte măsuri suplimentare de siguranță.

În perioada următoare, evoluția incendiului va depinde de mai mulți factori, printre care temperaturile exterioare, umiditatea atmosferică, cantitatea de precipitații și intensitatea rafalelor de vânt.

În acest context, misiunile de stingere vor continua în funcție de situația operativă și de condițiile meteorologice. Obiectivele echipelor rămân limitarea propagării incendiului, identificarea și lichidarea focarelor active și reducerea riscului de reaprindere, potrivit IGSU.

Editor : Ana Petrescu

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