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Încep înscrierile pentru Programul FIV 2026. Cine poate primi sprijin și care este limita de vârstă pentru femei

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Fertilizare in vitro
Ecografie. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images
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Cuplurile căsătorite sau necăsătorite și femeile singure vor putea solicita sprijin prin Programul FIV 2026, dacă îndeplinesc condițiile de eligibilitate stabilite de Ministerul Muncii. Femeia solicitantă trebuie să aibă între 24 și 42 de ani, iar înscrierile vor fi deschise din 17 august, ora 10:00, până pe 15 noiembrie.

Înscrierile în Programul social de interes naţional de susţinere a cuplurilor şi a femeilor singure pentru creşterea natalităţii (FIV), ediţia 2026, vor începe în data 17 august 2026, ora 10:00, şi se vor desfăşura până la data de 15 noiembrie 2026, informează marţi Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale (MMFTSS).

Potrivit unui comunicat al MMFTSS, dosarele vor putea fi depuse exclusiv online, prin intermediul platformei https://up-comunitate.ro/, care va fi activă din ziua şi ora menţionate anterior.

Pot aplica cuplurile căsătorite/necăsătorite sau femeile singure care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute la art.4 din normele metodologice de aplicare, respectiv:

  • cel puţin unul dintre cei doi membri ai cuplului ori femeia singură să fie cetăţean român şi să aibă domiciliul în România;
  • cei doi membri ai cuplului ori femeia singură să aibă calitatea de asiguraţi/asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România;
  • prin cererea prevăzută în anexa nr. 1, solicitanta/solicitanţii se angajează ca procedurile medicale de specialitate recomandate să se desfăşoare într-o unitate sanitară, publică sau privată, de pe teritoriul României, parteneră a Programului, acreditată să desfăşoare acest tip de activităţi.

Vârsta femeii solicitante trebuie să fie cuprinsă între 24 şi 42 de ani împliniţi la data depunerii cererii de înscriere în program.

„Aceste condiţii trebuie întrunite cumulativ. Nu pot depune dosar de înscriere persoanele care, în anul în curs, au beneficiat de sprijin financiar în cadrul unor programe similare, derulate de alte autorităţi/instituţii publice”, subliniază reprezentanţii ministerului.

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Beneficiarii Programului FIV 2026 se pot înscrie în noua sesiune numai după finalizarea procesului de decontare aferent procedurii realizate cu voucherele acordate în cadrul ediţiei anterioare, iar decontul trebuie să fie înregistrat şi validat în platforma digitală.

Pe întreaga perioadă de implementare a Programului, respectiv 2026 - 2030, acelaşi beneficiar eligibil poate beneficia de sprijin financiar de maximum 3 ori.

Normele metodologice de aplicare a programului social de interes naţional de susţinere a cuplurilor şi a femeilor singure pentru creşterea natalităţii 2026 - 2030, precum şi informaţii actualizate pot fi consultate integral pe site-ul MMFTSS.

Editor : M.I.

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