Incident la metrou în Capitală: pasagerii, evacuați dintr-un tren după o problemă tehnică

O garnitură de metrou a fost scoasă din circulație marți dimineață, după ce a apărut o defecțiune tehnică la una dintre ușile de acces. Din motive de siguranță, călătorii au fost debarcați în stația Tineretului.

Metrorex a transmis că incidentul s-a produs în jurul orei 8:39, pe linia 1, când un tren de metrou a semnalat probleme la o ușă de acces. În urma situației, pasagerii au fost coborâți la peron, iar garnitura a fost retrasă la depou pentru verificări.

Compania a precizat că circulația a fost reluată fără probleme, călătorii continuându-și deplasarea cu un alt tren sosit în stație, și a transmis scuze pentru disconfortul creat.

Evenimentul vine la scurt timp după ce, luni după-amiază, circulația metroului a fost întreruptă pe segmentul 1 Mai – Jiului din cauza unei situații tehnice apărute în timpul lucrărilor de interconectare dintre Magistrala 4 și viitoarea Magistrală 6.

De asemenea, în urmă cu mai puțin de două săptămâni, la stația Piața Iancului a fost semnalată o degajare de fum pe peron, provocată de un incendiu la un conductor electric din tunel, ceea ce a dus la evacuarea călătorilor.

Editor : Ana Petrescu