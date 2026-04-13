Un vagon al unui tren de metrou care circula pe Magistrala 2 Tudor Arghezi–Pipera s-a umplut de fum, luni dimineață, iar toți pasagerii au coborât la stația Eroii Revoluției.

Călătorii au observat că în vagon se degajă fum și s-au autoevacuat pe peron, unde s-au creat momente de aglomerație și confuzie.

Incidentul ar fi fost provocat de o defecțiune la sistemul de frânare.

