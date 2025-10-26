Live TV

Incident la sfințirea Catedralei. Un bărbat a fost prins de jandarmi în timp ce împărțea ziare legionare

Data publicării:
jandarmi pe strada
Foto: Jandarmeria Română

Un bărbat a fost prin de jandarmii în timp ce împărțea oamenilor din apropierea Catedralei Neamului, în jurul orei 10:30, mai multe materiale informative cu caracter legionar, rasist și xenofob. Bărbatul a fost dus la Poliție pentru cercetări, fiind sesizate organele de urmărire penală.

Jandarmii prezenți la sfințirea Catedralei au observat, în jurul orei 10:30, un bărbat care distribuia cetățenilor materiale informate sub formă de ziare. Este vorba despre materiale informative cu caracter legionar, rasist și xenofob.

„În conținutul acestora apăreau referiri explicite care contravin prevederilor O.U.G. nr. 31 din 2002 privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, cu modificările și completările”, se arată în comunicatul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București.

În cauză, au fost întocmite actele necesare sesizării organelor de urmărire penală, iar bărbatul a fost predat poliţiştilor pentru continuarea cercetărilor, precizează sursa citată.

Incidentul a avut loc în timpul slujbei de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale, la care au asistat mii de pelerini din toată ţara şi din străinătate, dar şi mai mulți politicieni. Printre aceștia se numără preşedinţii Nicuşor Dan şi Maia Sandu, premierul Ilie Bolojan, foştii preşedinţi Emil Constantinescu şi Traian Băsescu, preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Mircea Abrudean şi Sorin Grindeanu, foştii premieri Victor Ponta, Marcel Ciolacu şi Viorica Dăncilă, Custodele Coroanei, Principesa Margareta şi Principele Radu și şeful Statului Major al Armatei, generalul Gheorghiţă Vlad.

