Incident periculos: gheață de pe plafonul unei autoutilitare a lovit un autoturism. Poliția trage un semnal de alarmă

Data publicării:
masina pe drum cu zapada
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Polițiștii avertizează șoferii care pleacă la drum pe aceste vreme să își curețe complet mașinile de zăpadă sau gheață. Avertismentul vine după un incident care a avut loc între județele Galați și Brăila și care ar fi putut fi provoca o tragedie.

Un incident rutier a avut loc sâmbătă, pe DN22B, între județele Galați și Brăila. O șoferiță de 23 de ani s-a intersectat cu o autoutilitară care circula din sens opus, de pe plafonul căreia s-a desprins o bucată de gheață care a lovit parbrizul autoturismului condus de tânără. Fragmentul de gheață a pătruns în habitaclu, ulterior ieșind prin luneta autovehiculului.

Conducătoarea auto se afla singură în autoturism, iar în urma evenimentului, din fericire, nu au existat victime, fiind înregistrate doar pagube materiale. Cu toatea acestea, situația putea consecințe mai grave, atrag atenția oamenii legii. În urma cercetărilor efectuate, polițiștii au identificat autoutilitara implicată, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.

În urma incidentului, Inspectoratul de Poliție din Brăila a venit cu o serie de recomandări pentru conducătorii auto. Printre acestea se numără îndepărtarea completă a zăpezii și a gheții de pe toate suprafețele vehiculului, inclusiv de pe plafon, capotă și elementele vitrate, adaptarea vitezei la condițiile de drum și de trafic, precum și manifestarea unei prudențe sporite în sezonul rece, când astfel de incidente pot avea urmări tragice.

„Inspectoratul de Poliție Județean Brăila atrage atenția tuturor conducătorilor auto asupra obligației legale de a verifica starea tehnică a vehiculului înainte de plecarea la drum, inclusiv curățarea completă a plafonului de zăpadă sau gheață. Neglijarea acestei obligații poate pune în pericol viața participanților la trafic”, se arată în comunicatul Poliției.

 

