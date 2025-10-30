Au fost incidente la Catedrala Mântuirii Neamului, în cursul nopții. Sunt în continuare mii de credincioși acolo, care așteaptă să intre în lăcașul de cult. Mai mulți oameni au rupt rândurile și au încercat să intre în lăcașul de cult.

Oamenii s-au revoltat atunci când Catedrala a fost închisă pentru curățenie și au forțat dispozitivul de ordine al jandarmilor. Imagini și informații vin de la un telespectator Digi24 aflat la fața locului.

Rândul celor care așteptau, unii și de 13 ore, s-a rupt și oamenii au pornit, în masă, spre ușile catedralei. Între timp, jandarmii au reușit să-i convingă pe credincioși să aibă răbdare și au restabilit ordinea.

În primele trei zile în care a fost permisă intrarea în Catedrală, pe acolo au trecut 100.000 de pelerini. Pentru că interesul este în continuare foarte mare, lăcașul va rămâne deschis până la 5 noiembrie, față de 31 octombrie, cum era stabilit inițial.

Editor : M.B.