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Indemnizația pentru tineri: Cine poate primi 3.170 de lei lunar de la stat și ce condiții trebuie să îndeplinească

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femeie cu multe bancnote de lei in mana
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
Ce este indemnizația pentru tineri Cum se calculează indemnizația și cât valorează în 2026 Ce obligații au beneficiarii pentru menținerea plății

Tinerii care au ieșit din sistemul de protecție specială pot primi o indemnizație lunară până la împlinirea vârstei de 26 de ani, dacă dovedesc că urmează o formă de învățământ sau au un loc de muncă. Sprijinul se acordă pe baza unei cereri însoțite de documente justificative, iar menținerea plății presupune confirmarea periodică a îndeplinirii condițiilor legale.

Legislația privind protecția copilului prevede forme de sprijin și pentru perioada în care beneficiarii fac trecerea către o viață independentă. Aceste drepturi au reguli distincte de acordare, în funcție de situația fiecărui solicitant.

Ce este indemnizația pentru tineri

Indemnizația este un sprijin financiar reglementat de articolul 129 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, destinat persoanelor care au beneficiat de o măsură de protecție specială. Apartenența la această categorie este o cerință de eligibilitate, astfel că vârsta, singură, nu conferă dreptul la ajutor.

Condiția esențială: dovada studiilor sau a unui loc de muncă

Pentru a beneficia de plata lunară, solicitantul trebuie să dovedească faptul că urmează o formă de învățământ prevăzută de lege sau că este angajat. Nu este necesară îndeplinirea simultană a celor două cerințe, fiind suficientă încadrarea în una dintre aceste situații, alături de respectarea celorlalte criterii de eligibilitate.

Articolul 129 alineatul (4²) din Legea nr. 272/2004 prevede: „Tinerii care au beneficiat de o măsură de protecție specială stabilită în condițiile legii și care fac dovada că urmează o formă de învățământ prevăzută de lege sau au un loc de muncă pot opta pentru continuarea măsurii de protecție specială ori pentru primirea unei indemnizații lunare în valoare de 4,8 ISR până la împlinirea vârstei de 26 de ani. Opțiunea poate fi exprimată o singură dată, indiferent de momentul ieșirii din sistemul de protecție socială.”

Indemnizația lunară pentru tineri se acordă prin agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv prin cea a municipiului București, iar fondurile sunt asigurate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. Acest sprijin reprezintă o formă de ocrotire acordată de stat, fără discriminare, persoanelor care au ieșit din sistemul de protecție specială.

  • Formele de organizare a învățământului sunt stabilite prin legislația educației. Pentru nivelul preuniversitar, articolul 17 alineatul (1) din Legea nr. 198/2023 prevede cursuri de zi, seral și cu frecvență redusă.
  • În cazul studiilor superioare, articolul 32 alineatul (1) din Legea nr. 199/2023 reglementează variantele cu frecvență, cu frecvență redusă și la distanță, organizate în condițiile stabilite pentru fiecare program.

Tinerii pot alege între continuarea protecției și primirea indemnizației

Tinerii aflați în sistemul de protecție specială care au dobândit capacitate deplină de exercițiu pot solicita continuarea măsurii, în condițiile legii, sau pot opta pentru încetarea acesteia și primirea indemnizației lunare, dacă îndeplinesc criteriile de eligibilitate.

Opțiunea se exprimă în scris, o singură dată. Înaintea acestei decizii, reprezentanții direcției generale de asistență socială și protecția copilului (DGASPC) au obligația de a informa și consilia solicitantul cu privire la consecințele ieșirii din sistem, precum și la drepturile și responsabilitățile care îi revin ulterior.

Cum se calculează indemnizația și cât valorează în 2026

Valoarea indemnizației lunare pentru tineri se stabilește prin înmulțirea indicatorului social de referință (ISR) cu 4,8, potrivit articolului 129 alineatul (4²) din Legea nr. 272/2004. ISR este reperul financiar utilizat pentru calcularea acestui drept, iar coeficientul este prevăzut expres de lege.

În 2026, ISR este de 660 de lei, iar aplicarea formulei 660 × 4,8 duce la suma de 3.168 de lei. După rotunjire, cuantumul acordat beneficiarilor este de 3.170 de lei pe lună, potrivit ANPIS Dolj.

Ce obligații au beneficiarii pentru menținerea plății

Pentru a primi în continuare indemnizația, beneficiarii trebuie să transmită periodic documentele care atestă că lucrează sau își continuă studiile. Articolul 17⁴ din procedură prevede depunerea adeverinței eliberate de angajator din trei în trei luni, respectiv a celei emise de unitatea de învățământ din șase în șase luni. Intervalele se calculează de la data stabilirii dreptului.

Netransmiterea documentului justificativ determină suspendarea plății începând cu luna următoare. Aceasta poate fi reluată după prezentarea adeverinței, cu respectarea condițiilor și a termenului prevăzute de procedură. Acordarea indemnizației încetează la împlinirea vârstei de 26 de ani.

Editor : C.S.

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