Indicatorul cu două săgeți care îi poate încurca pe șoferi în trafic. Cine are prioritate și cum se aplică regula

Indicatorul cu două săgeți, una roșie și una neagră, stabilește ordinea de deplasare pe sectoarele de drum îngustate, unde vehiculele venite din direcții opuse nu pot trece simultan. Conducătorii auto trebuie să cunoască semnificația culorilor pentru a identifica cine are prioritate și în ce împrejurări sunt obligați să aștepte, potrivit regulilor prevăzute de legislația rutieră.

Ce înseamnă indicatorul cu o săgeată roșie și una neagră

Indicatorul circular, cu margine roșie și două săgeți orientate în sensuri opuse, poartă denumirea „Prioritate pentru circulația din sens invers”. Acesta este amplasat înaintea unui sector îngustat pe care vehiculele venite din direcții contrare nu pot trece concomitent în condiții de siguranță.

Conducătorul auto care întâlnește semnul trebuie să acorde prioritate celor care se apropie din față. Săgeata roșie corespunde sensului supus restricției, iar cea neagră reprezintă circulația care beneficiază de întâietate.

În practică, șoferul trebuie să reducă viteza, să verifice dacă tronsonul este liber și să aștepte atunci când pe porțiunea îngustată se află deja un vehicul venit din direcția opusă. Aceeași obligație se aplică dacă acesta este suficient de aproape încât pătrunderea pe sector l-ar determina să își modifice brusc direcția ori viteza sau să oprească.

Semnificația indicatorului este reglementată prin normele privind semnalizarea rutieră, iar articolul 31 din OUG nr. 195/2002 îi obligă pe participanții la trafic să respecte indicatoarele, potrivit ordinii de prioritate stabilite între diferitele mijloace de semnalizare.

Indicatorul îi obligă pe șoferi să oprească?

Semnul nu impune oprirea în orice situație, așa cum o face indicatorul „Oprire”. Dacă din față nu se apropie niciun vehicul, iar sectorul îngustat este liber și poate fi traversat în siguranță, conducătorul auto își poate continua deplasarea. Așteptarea devine necesară atunci când există un vehicul din sens opus care beneficiază de prioritate. Șoferul care vede indicatorul circular nu trebuie să pătrundă pe tronson dacă prin această manevră ar împiedica deplasarea celui care are dreptul să treacă primul.

Potrivit definiției cuprinse în OUG nr. 195/2002, acordarea priorității reprezintă obligația unui participant la trafic de a nu-și continua deplasarea sau de a nu efectua o manevră atunci când, prin aceasta, îi determină pe cei care au întâietate să își modifice brusc direcția ori viteza sau să oprească.

Unde poate fi întâlnit semnul cu două săgeți

Indicatorul poate fi instalat înaintea podurilor înguste, în apropierea pasajelor, în zonele unde se execută lucrări sau pe alte tronsoane în care lățimea carosabilului nu permite trecerea concomitentă a vehiculelor venite din direcții opuse.

Rolul său este de a stabili ordinea de traversare și de a împiedica întâlnirea autovehiculelor într-un spațiu insuficient. În asemenea locuri, șoferii trebuie să observe din timp atât semnalizarea, cât și autoturismele care se apropie din față.

Regulamentul de aplicare a Codului rutier interzice și oprirea voluntară pe sectoarele unde sunt instalate indicatoarele „Drum îngustat”, „Prioritate pentru circulația din sens invers” sau „Prioritate față de circulația din sens invers”. Interdicția este prevăzută la articolul 142 litera j) din HG nr. 1.391/2006.

Care este diferența dintre cele două indicatoare cu săgeți

Indicatorul „Prioritate pentru circulația din sens invers” nu trebuie confundat cu semnul dreptunghiular, pe fond albastru, care conține o săgeată albă și una roșie. Acesta din urmă poartă denumirea „Prioritate față de circulația din sens invers” și îi oferă întâietate conducătorului care îl întâlnește.

Cele două indicatoare pot fi amplasate la capetele opuse ale aceluiași sector îngustat. Pe una dintre direcții, șoferii sunt obligați să acorde prioritate, iar pe cealaltă este confirmat dreptul de a trece primii. Diferența dintre denumiri este esențială. „Prioritate pentru circulația din sens invers” arată că vehiculele venite din față trebuie lăsate să treacă. În schimb, „Prioritate față de circulația din sens invers” înseamnă că șoferul care întâlnește indicatorul are întâietate.

Cine trebuie să aștepte pe sectorul de drum îngustat

Conducătorul care întâlnește indicatorul circular cu margine roșie trebuie să acorde prioritate vehiculelor venite din sens opus. Dacă tronsonul este liber, își poate continua deplasarea după ce s-a asigurat. Atunci când din față se apropie un autovehicul, iar lățimea carosabilului nu permite trecerea simultană, șoferul este obligat să aștepte înaintea zonei îngustate.

În cazul indicatorului pe fond albastru, regula este inversă: conducătorul auto care îl întâlnește are prioritate față de circulația din sens opus. Acesta trebuie totuși să evite pătrunderea pe tronson dacă zona este deja ocupată și continuarea deplasării ar putea provoca o situație periculoasă. Culorile, forma și fondul celor două indicatoare permit, așadar, stabilirea corectă a ordinii de trecere.

Editor : C.S.