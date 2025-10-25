Live TV

Infracționalitatea în scădere: Poliția Română raportează un declin de peste 12%

ecusona al politiei romane
Foto: Poliția Română

Infracționalitatea a scăzut cu 12,2%, în primele nouă luni ale anului 2025, față de perioada similară a anului trecut. Cea mai mare diferență a fost în luna septembrie, când infracționalitatea a scăzut cu 6,4% față de aceeași lună în anul 2024. În primele nouă luni din 2025 au fost înregistrate aproximativ 369.000 de sesizări penale, cu 51.264 mai puține față de anul anterior.

De asemenea, au fost înregistrate cu 42.490 mai puține infracțiuni juridice față de primele nouă luni ale anului 2024, cu 3.176 mai puține infracțiuni economico-financiare și cu 34.915 mai puține infracțiuni contra persoanei.

Polițiștii arată că au fost înregistrate și cu 23.240 mai puține infracțiuni de lovire sau alte violențe față de aceeași periaodă a anului trecut, dar și cu 17.026 mai puține infracțiuni contra patrimoniului.

Numărul infracțiunilor de furt, dar și cel al infracțiunilor de tâlhărie a scăzut cu 11.6%, respectiv 15% față de aceeași perioadă a anului 2024. De asemeena, infracțiunile de distrugere și cele stradale au scăzut cu 6.778, respectiv 9.851.

Totodată, Poliția Română arată că, în primele nouă luni ale anului, au fost sesizate 126.056 de infracțiuni în mediul rural, cu 23.467 mai puține față de anul 2024.

Au fost înregistrate și mai puține accidente soldate cu decese decât în aceeași perioadă a anului trecut. În 2025 au fost 2.939 de accident, care au dus la decesul a 940 de persoane și rănirea gravă a 2.352 de oameni. Comparativ cu anul 2024, au fost înregistrate cu 205 mai puține accidente, cu 145 mai puține persoane decedate și cu 81 mai puține persoane rănite grav.

Poliția Română arată că cifrele mai mici decât cele de anul trecut sunt rezultatul „măsurilor adoptate și implicarea constantă a polițiștilor în protejarea comunității”.

