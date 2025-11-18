Îngrijiri medicale la domiciliu pentru neasigurați: Ce include pachetul minimal CNAS. Ce servicii primesc persoanele asigurate

Atât persoanele asigurate, cât și cele neasigurate beneficiază, conform pachetului minimal și de bază, stabilite de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), de o serie de servicii medicale care pot fi acordate direct la domiciliu. Printre acestea se află și consultațiile de urgență încadrate la „cod verde”, situații în care pacientul se confruntă cu o problemă medicală ce necesită o evaluare rapidă, fără a exista însă un pericol vital. În aceeași categorie este inclus și transportul sanitar neasistat către o unitate medicală, recomandat atunci când medicul sau echipajul de intervenție stabilește că sunt necesare investigații suplimentare ori tratament într-un spital.

Pachetele de servicii din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate se stabilesc prin Hotărâre a Guvernului, la propunerea CNAS, în acord cu aspectele prevăzute de Parlament în legea care guvernează sistemul de sănătate (Legea nr. 95/2006). Contribuția de asigurări sociale de sănătate, precum și sumele provenite din alte surse, precum dobânzi, donații, subvenții de la bugetul de stat, constituie Fondul Național Unic de Asigurări de Sănătate (FNUASS). Acesta este gestionat de CNAS, împreună cu casele deasigurări de sănătate.

Îngrijiri la domiciliu pentru neasigurați

Persoanele neasigurate pot beneficia de următoarele servicii medicale pentru consultații de urgență la domiciliu și activități de transport sanitar neasistat cuprinse în pachetul minimal:

consultații de urgență la domiciliu pentru urgențe medico-chirurgicale, care sunt încadrate la „cod verde” - pacientul este conștient, prezintă simptome ușoare, leziuni minore, nu prezintă dificultăți în respirație etc.;

transportul echipajului de consultații de urgență la domiciliu și, după caz, transportul pacientului care nu se află în stare critică și nu necesită monitorizare și îngrijiri medicale speciale pe durata transportului la unitatea sanitară, dacă se impune asistență medicală de specialitate ce nu poate fi acordată la domiciliu;

Transport la externare (inclusiv în alt județ) pentru persoanele care nu sunt transportabile cu mijloace de transport, care au suferit afecțiuni precum:

fracturi ale membrelor inferioare imobilizate în aparate gipsate, fracturi ale centurii pelviene sau coloanei vertebrale, deficit motor neurologic major și stări post accidente vasculare cerebrale, amputații recente ale membrelor inferioare, stări cașectice, deficit motor sever al membrelor inferioare, arteriopatie cronică obliterantă stadiul III și IV, insuficiență cardiacă clasa NYHA III și IV, status post revascularizare miocardică prin by-pass aorto-coronarian și revascularizare periferică prin by-pass, tumori cerebrale operate, hidrocefalii interne operate, malformații arterio venoase - rupte neoperate, malformații vasculare cerebrale - anevrisme, malformații arterio venoase - operate, hemoragii subarahnoidiene de natură neprecizată, pacienți oxigenodependenți;

transportul de la și la domiciliu al bolnavilor cu talasemie majoră în vederea efectuării transfuziei;

transportul de la centrul de dializă până la domiciliu și retur al persoanelor peste 18 ani cu nanism (afecțiune medicală care se caracterizează printr-o statură cu mult inferioară celei medii) care nu pot fi preluate în centrele de dializă de adulți, în vederea efectuării dializei în unitățile sanitare situate în alt județ decât cel de domiciliu al persoanei respective.

Consultații la domiciliu la care au dreptul persoanele asigurate

Asigurații beneficiază de pachetul de bază pentru consultații de urgență la domiciliu și activități de transport sanitar neasistat, care cuprinde, în plus față de serviciile incluse în pachetul minimal, și următoarele servicii:

transport la externare (inclusiv în alt județ) pentru pacienții cu tulburări cognitive severe (demențe de diferite etiologii, tulburări de spectru autist, întârziere mintală severă sau profundă);

transportul asiguraților nedeplasabili cu tetrapareze sau insuficiență motorie a părții inferiore, la spital pentru internare pe baza biletului de internare în unitățile sanitare de recuperare;

transportul dus-întors la cabinetul de specialitate din specialitățile clinice și de la cabinet la domiciliu, pentru asigurații imobilizați la pat, cu tulburări cognitive severe (demențe de diferite etiologii, tulburări de spectru autist, întârziere mintală severă sau profundă), cu hemipareză sau parapareză, moderat severe, pentru consultație în vederea evaluării, monitorizării și prescrierii tratamentului în cazul afecțiunilor cronice pentru care medicația poate fi prescrisă numai de medicul specialist din ambulatoriu de specialitate;

transportul dus-întors, la laboratorul de investigații paraclinice și de la laborator la domiciliu, pentru asigurații imobilizați la pat, pentru efectuare de investigații medicale recomandate de medicii de familie sau medicii specialiști din ambulatoriul de specialitate clinica aflați în contract cu casele de asigurări de sănătate;

transportul de la și la domiciliu al bolnavilor netransportabili care necesită monitorizare și administrare de medicamente;

transportul bolnavilor post-transplant, la externare, inclusiv în alte județe.

Transportul sanitar neasistat acordat persoanelor asigurate diagnosticate cu afecțiune oncologică și persoanelor asigurate cu suspiciune de afecțiune oncologică, include:

transportul la externare de pe o structură de spitalizare ce tratează această afecțiune;

transportul dus-întors la cabinetul de specialitate din specialitățile clinice, pentru consultație în vederea diagnosticării, evaluării, monitorizării și prescrierii tratamentului;

transportul dus-întors la laboratorul de investigații paraclinice pentru efectuare de investigații medicale paraclinice, transportul de la și la domiciliu al bolnavilor oncologici care necesită radioterapie sau chimioterapie în vederea efectuării tratamentului de specialitate, inclusiv în alte județe, transportul de la și la domiciliu pentru administrare de medicamente specifice, urmare a unei afecțiuni oncologice.

Consultațiile de urgență la domiciliu și transportul sanitar neasistat se realizează cu ambulanțe private, care se află în contract cu casele de asigurări de sănătate, prin intermediul serviciului de urgență 112.

Astfel, doar în cazul în care pacientul se regăsește într-una dintre situațiile descrise mai sus, acesta sau aparținătorul poate apela serviciul de urgență 112, iar dispeceratul analizează situația descrisă și decide ce fel de ambulanță să trimită. De asemenea, în cazul în care este necesar transportul pacientului la externarea din spital, serviciul de urgență 112 poate fi apelat atât de pacient sau aparținători, precum și de personalul spitalului.

Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu se acordă asiguraților pe bază de recomandare, ținând seama de starea de sănătate a acestora. Recomandarea poate fi facută de medicii specialiști din ambulatoriu sau din spitale, la externarea asiguraților, precum și medicii de familie, aflați în contract cu casele de asigurări de sănătate.

Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu se recomandă pentru pacienții cu status de performanță ECOG3 - imobilizat 50% la pat sau fotoliu sau ECOG4 - complet imobilizat la pat, dependent total de altă persoană pentru îngrijirea de bază.

Persoana asigurată adultă, beneficiază de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu pentru perioada stabilită de medicul care a făcut recomandarea, dar nu mai mult de 90 de zile de îngrijiri în ultimele 11 luni (în mai multe etape episoade de îngrijire), în timp ce pacienții cu vârsta sub 18 ani ani și pacienții cu afecțiune oncologică pot beneficia de 180 de zile de îngrijiri/ în ultimele 11 luni.

Un episod de îngrijire este de maxim 15 zile sau de maxim 30 de zile, în funcţie de recomandarea medicului. Fiecare episod de îngrijire se recomandă utilizând un nou formular de recomandare.

În situaţia în care, îngrijirile nu sunt acordate în zile consecutive, la calcularea celor 90 de zile în ultimele 11 luni se iau în calcul numai zilele în care s-au acordat îngrijirile.

Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu se acordă conform unui plan de îngrijiri stabilit de medicul prescriptor, inclusiv sâmbăta, duminica și în timpul sărbătorilor legale. Planul poate fi modificat numai cu avizul medicului care a emis recomandarea de îngrijiri medicale.

Editor : C.S.