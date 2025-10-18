O înregistrare făcută la câteva minute după explozia din Rahova arată discuțiile între pompieri și reprezentanții Distrigaz. Potrivit imaginilor, reprezentantul companiei îi spune pompierului că alimentarea cu gaz a fost oprită încă de joi, în urma unor pierderi semnalate.

Redăm mai jos discuția între cei doi:

Angajat Distrigaz: Am venit să ajutăm, nu să...şi am cerut la toţi: „spuneţi-ne ce vreţi. Asta a fost"

Pompier: Cine eşti? Apa Nova sau cine ești?

Angajat Distrigaz: Distrigaz-ul.

Pompier: Tu iei legătura şi-mi opreşti zona asta de gaz.

Angajat Distrigaz: Este oprită, zona asta e oprită de ieri.

Pompier: Păi, de când e oprită?

Angajat Distrigaz: De ieri după masă.

Pompier: De ce?

Angajat Distrigaz: Că au fost pierderi. Deci toate astea sunt oprite".

Trei oameni au murit şi 15 au fost răniți, ei fiind internaţi în mai multe spitale. Printre cei care au decedat este şi o femeie gravidă. Trei etaje ale unui bloc cu 8 etaje au fost afectate de o deflagraţie care s-a produs vineri dimineață, la ora 9.07.

Distrigaz Sud, compania responsabilă cu distribuția gazelor naturale, a anunțat că echipele sale de intervenție au fost chemate din nou, vineri dimineață, pentru a verifica blocul din cartierul Rahova, afectat grav de o explozie puternică. Potrivit companiei, la fața locului a fost constatat că sigiliul de pe robinetul de gaze — închis cu o zi înainte din cauza unei scurgeri — fusese rupt. Reprezentanții Distrigaz susțin că echipele lor au ajuns chiar în momentul producerii exploziei.

Poliția Capitalei a anunţat că poliţiştii efectuează, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere din culpă, având ca urmare producerea unui dezastru.

