Înregistrare șocantă la câteva minute după explozia din Rahova. Ce îi spune angajatul Distrigaz unuia dintre pompieri
O înregistrare făcută la câteva minute după explozia din Rahova arată discuțiile între pompieri și reprezentanții Distrigaz. Potrivit imaginilor, reprezentantul companiei îi spune pompierului că alimentarea cu gaz a fost oprită încă de joi, în urma unor pierderi semnalate.
„Angajat Distrigaz: Am venit să ajutăm, nu să...şi am cerut la toţi: „spuneţi-ne ce vreţi. Asta a fost”
Pompier: Cine eşti? Apa Nova sau cine ești?
Angajat Distrigaz: Distrigaz-ul.
Pompier: Tu iei legătura şi-mi opreşti zona asta de gaz.
Angajat Distrigaz: Este oprită, zona asta e oprită de ieri.
Pompier: Păi, de când e oprită?
Angajat Distrigaz: De ieri după masă.
Pompier: De ce?
Angajat Distrigaz: Că au fost pierderi. Deci toate astea sunt oprite”.
Trei oameni au murit şi 15 au fost răniți, ei fiind internaţi în mai multe spitale. Printre cei care au decedat este şi o femeie gravidă. Trei etaje ale unui bloc cu 8 etaje au fost afectate de o deflagraţie care s-a produs vineri dimineață, la ora 9.07.
Distrigaz Sud, compania responsabilă cu distribuția gazelor naturale, a anunțat că echipele sale de intervenție au fost chemate din nou, vineri dimineață, pentru a verifica blocul din cartierul Rahova, afectat grav de o explozie puternică. Potrivit companiei, la fața locului a fost constatat că sigiliul de pe robinetul de gaze — închis cu o zi înainte din cauza unei scurgeri — fusese rupt. Reprezentanții Distrigaz susțin că echipele lor au ajuns chiar în momentul producerii exploziei.