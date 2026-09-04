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INS: Mai mulți turiști în România în iulie, dar bilanțul primelor șapte luni rămâne negativ

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Foto: Getty Images
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Bilanț negativ după primele șapte luni Gradul de ocupare a locurilor de cazare a scăzut Germania, Italia și SUA, principalele țări de proveniență

Numărul turiștilor care s-au cazat în România a crescut în iulie cu 6,2% față de aceeași lună din 2025, iar înnoptările au fost mai multe cu 6,1%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS). În primele șapte luni ale anului, însă, numărul sosirilor și cel al înnoptărilor au scăzut față de perioada similară din 2025.

În iulie 2026, în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare, inclusiv apartamente și camere de închiriat, au fost înregistrate 1,9 milioane de sosiri, cu 6,2% mai multe decât în iulie 2025, notează News.ro.

Numărul înnoptărilor a ajuns la 4,7 milioane, în creștere cu 6,1% față de aceeași lună a anului trecut.

Cei mai mulți turiști străini au provenit din Europa, Asia și America de Nord, potrivit INS.

Bilanț negativ după primele șapte luni

În perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2026, structurile de primire turistică au înregistrat 7,48 milioane de sosiri, cu 1,6% mai puține față de perioada similară din 2025.

Turiștii români au reprezentat 79,9% din totalul sosirilor, în timp ce turiștii străini au reprezentat 20,1%.

În ceea ce privește înnoptările, acestea au însumat 15,54 milioane, în scădere cu 3,1% față de primele șapte luni din 2025.

Și în cazul înnoptărilor, turiștii români au avut o pondere de 79,9%, iar cei străini de 20,1%.

Durata medie a șederii în primele șapte luni din 2026 a fost de 2,1 zile, atât în cazul turiștilor români, cât și al celor străini.

Gradul de ocupare a locurilor de cazare a scăzut

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică a fost, în perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2026, de 26% la nivelul tuturor structurilor de cazare, inclusiv apartamente și camere de închiriat.

Indicatorul este cu 2,3 puncte procentuale mai mic decât în perioada similară din 2025.

Bucureștiul, Constanța și Brașovul, în topul sosirilor

În funcție de numărul de sosiri, cele mai căutate destinații în primele șapte luni ale anului au fost Municipiul București, Constanța și Brașov.

În Capitală au fost înregistrate 1,09 milioane de sosiri, în Constanța 1,028 milioane, iar în Brașov 724.000.

În ceea ce privește numărul de înnoptări, Constanța a ocupat primul loc, cu 3,1 milioane, urmată de Municipiul București, cu 2,24 milioane, și Brașov, cu 1,37 milioane.

Germania, Italia și SUA, principalele țări de proveniență

Cei mai mulți turiști străini cazați în structurile de primire turistică în perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2026 au provenit din Germania - 145.800 de persoane, Italia - 123.400 și Statele Unite ale Americii - 101.300, potrivit datelor INS.

Editor : Ana Petrescu

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