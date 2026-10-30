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INS: Şomajul a ajuns la 6,3% în septembrie. Aproape unul din trei tineri nu are un loc de muncă

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BRAȘOV - TÂRG DE LOCURI DE MUNCĂ 1.JOBSCHOOL - somaj tineri
Inquam Photos /Marian Calestru
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Rata şomajului în România a ajuns la 6,3% în septembrie 2026, în scădere cu 0,1 puncte procentuale faţă de luna august, când era de 6,4%, potrivit datelor publicate joi de Institutul Naţional de Statistică (INS). Numărul şomerilor cu vârste între 15 şi 74 de ani a fost estimat la 517.100 de persoane, cu 6.300 mai puţine decât în luna precedentă.

În acelaşi timp, şomajul în rândul femeilor a fost mai ridicat decât cel înregistrat în cazul bărbaţilor, diferenţa fiind de 0,3 puncte procentuale. INS atrage atenţia şi asupra ratei ridicate a şomajului în rândul tinerilor, care a ajuns la 30,8%.

„Rata şomajului în luna septembrie 2026 a fost, în formă ajustată sezonier, de 6,3%, în scădere cu 0,1 puncte procentuale faţă de cea înregistrată în luna august 2026. Rata şomajului la femei a fost cu 0,3 puncte procentuale mai mare decât la bărbaţi”, precizează INS într-un comunicat de presă.

Numărul şomerilor cu vârste între 15 şi 74 de ani a fost estimat la 517.100 de persoane în septembrie 2026, în scădere faţă de cele 523.400 de persoane înregistrate în luna august.

Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, situaţia este însă diferită. În septembrie 2025, numărul şomerilor era estimat la 490.900 de persoane, ceea ce înseamnă că, într-un an, acesta a crescut cu peste 26.000.

Datele INS arată că rata şomajului în cazul femeilor a fost de 6,5% în septembrie, în timp ce în rândul bărbaţilor a ajuns la 6,2%. Diferenţa dintre cele două categorii a fost de 0,3 puncte procentuale.

INS semnalează în continuare nivelul ridicat al şomajului în rândul tinerilor cu vârste între 15 şi 24 de ani. Rata şomajului pentru această categorie de vârstă a fost de 30,8% în perioada aprilie-iunie 2026.

Acest indicator rămâne unul dintre cele mai îngrijorătoare aspecte ale pieţei muncii, în condiţiile în care aproape o treime dintre tinerii din această categorie de vârstă se aflau în şomaj.

Editor : Ana Petrescu

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