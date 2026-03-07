Inspectorii Autorităţii Vamale Române (AVR) au descoperit peste 255.000 de ţigarete și aproape 230 de litri de alcool în timpul unor controale efectuate în trafic asupra mijloacelor de transport care traversau zona frontierei de Est și Nord-Est a României. Acțiunile au vizat combaterea traficului ilicit cu produse accizabile.

„În perioada 4-6 martie, echipele mobile din cadrul Autorităţii Vamale Române – aparatul central, împreună cu echipele Direcţiei Regionale Vamale Braşov, au desfăşurat acţiuni operative de supraveghere și control vamal la frontierele de Est și Nord-Est. Acțiunile au vizat prevenirea și combaterea traficului ilicit cu produse accizabile, precum și identificarea altor încălcări ale legislației vamale, în special pe rutele utilizate pentru transportul mărfurilor către statele vest-europene.

În urma controalelor efectuate în trafic asupra mijloacelor de transport, inspectorii vamali au dispus: sancțiuni contravenționale în valoare totală de 133.800 lei, reținerea a 255.800 de țigarete și 229,75 litri de băuturi alcoolice, precum și întocmirea a două sesizări penale”, precizează comunicatul de presă al AVR citat de Agerpres.

Cazuri semnificative

Unul dintre cazurile notabile a avut loc în localitatea Pojorâta, unde inspectorii au oprit un microbuz condus de un cetățean ucrainean. Acesta a declarat că transportă bunuri către o țară din vestul Uniunii Europene. Controlul a relevat 69.400 de țigarete, destinate comercializării pe piața neagră din Europa de Vest.

Al doilea caz major a fost descoperit pe timpul nopții, în apropierea Punctului de Trecere a Frontierei Oancea. Echipele AVR au oprit un autocar cu pasageri care se îndrepta spre Italia, la scurt timp după controlul de frontieră. Verificările bagajelor și compartimentelor autocarului au scos la iveală 186.400 de țigarete și 229,75 litri de alcool, transportate ilegal.

În ambele situații, bunurile și probele au fost predate organelor de urmărire penală pentru continuarea cercetărilor.

Autoritatea Vamală Română menține acțiunile de monitorizare și control în zonele cu risc ridicat, pentru protejarea intereselor financiare ale statului, prevenirea contrabandei și asigurarea respectării legislației vamale și fiscale.

