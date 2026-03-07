Live TV

Video Inspectorii vamali au confiscat peste 255.000 de țigarete și aproape 230 de litri de alcool la frontiera de Est și Nord-Est

Data actualizării: Data publicării:
tigari tigarete
Trafic ilicit de produse accizabile, stopat la frontiera României: microbuz și autocar verificate de inspectorii vamali. Foto: Getty Images
Din articol
Cazuri semnificative

Inspectorii Autorităţii Vamale Române (AVR) au descoperit peste 255.000 de ţigarete și aproape 230 de litri de alcool în timpul unor controale efectuate în trafic asupra mijloacelor de transport care traversau zona frontierei de Est și Nord-Est a României. Acțiunile au vizat combaterea traficului ilicit cu produse accizabile.

„În perioada 4-6 martie, echipele mobile din cadrul Autorităţii Vamale Române – aparatul central, împreună cu echipele Direcţiei Regionale Vamale Braşov, au desfăşurat acţiuni operative de supraveghere și control vamal la frontierele de Est și Nord-Est. Acțiunile au vizat prevenirea și combaterea traficului ilicit cu produse accizabile, precum și identificarea altor încălcări ale legislației vamale, în special pe rutele utilizate pentru transportul mărfurilor către statele vest-europene.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În urma controalelor efectuate în trafic asupra mijloacelor de transport, inspectorii vamali au dispus: sancțiuni contravenționale în valoare totală de 133.800 lei, reținerea a 255.800 de țigarete și 229,75 litri de băuturi alcoolice, precum și întocmirea a două sesizări penale”, precizează comunicatul de presă al AVR citat de Agerpres.

Citește și: Fabrică ilegală de țigarete, descoperită în Timișoara. DIICOT a găsit sute de baxuri și tone de tutun

Cazuri semnificative

Unul dintre cazurile notabile a avut loc în localitatea Pojorâta, unde inspectorii au oprit un microbuz condus de un cetățean ucrainean. Acesta a declarat că transportă bunuri către o țară din vestul Uniunii Europene. Controlul a relevat 69.400 de țigarete, destinate comercializării pe piața neagră din Europa de Vest.

Al doilea caz major a fost descoperit pe timpul nopții, în apropierea Punctului de Trecere a Frontierei Oancea. Echipele AVR au oprit un autocar cu pasageri care se îndrepta spre Italia, la scurt timp după controlul de frontieră. Verificările bagajelor și compartimentelor autocarului au scos la iveală 186.400 de țigarete și 229,75 litri de alcool, transportate ilegal.

În ambele situații, bunurile și probele au fost predate organelor de urmărire penală pentru continuarea cercetărilor.

Citește și: Volum record de țigarete de contrabandă capturate de autorități în 2025 – de aproape patru ori mai mare decât în anul anterior

Autoritatea Vamală Română menține acțiunile de monitorizare și control în zonele cu risc ridicat, pentru protejarea intereselor financiare ale statului, prevenirea contrabandei și asigurarea respectării legislației vamale și fiscale.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Avioane suhoi Su-24
1
Două bombardiere Suhoi care zburau la rasul solului au fost la „două minute” de a lovi...
Vladimir Putin Visits Hungary
2
Vladimir Putin a trimis în Ungaria echipa care a sabotat alegerile din R. Moldova, pentru...
Victor Ponta
3
Fiica fostului prim-ministru Victor Ponta s-a întors în țară cu un avion comercial
Donald Trump
4
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar...
Inauguration of NATO missile defence base in Romania
5
Ambasadorul României la NATO, după doborârea rachetei iraniene: Decizia de a găzdui...
Iranienii l-au sunat pe Donald Trump pentru a semna acordul și a încheia războiul! Decizia luată de american fără să stea pe gânduri
Digi Sport
Iranienii l-au sunat pe Donald Trump pentru a semna acordul și a încheia războiul! Decizia luată de american fără să stea pe gânduri
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
fabrica ilegala tigari tigarete
Fabrică ilegală de țigarete, descoperită în Timișoara. DIICOT a găsit sute de baxuri și tone de tutun
tigarete flagrant
Captură de amploare a Poliției Capitalei: mii de țigarete contrafăcute, ridicate de la un bărbat de 50 de ani
GIURGIU - ILUSTRATIE - PUNCTUL DE TRECERE A FRONTIEREI - 17 NOI
Autoritatea Vamală Română schimbă sistemul de logare în aplicațiile vamale UE. Ce înseamnă asta pentru firme
tigari
Patru femei, prinse în flagrant în Capitală cu peste 10.000 de țigarete contrafăcute
Screenshot 2026-02-06 at 16.06.39
Peiu publică fotografia întâlnirii lui Simion și spune că decizia SUA privind Visa Waiver fusese luată cu trei săptămâni înainte
Recomandările redacţiei
grafic economie bani
Avertismentul sumbru al analiștilor privind criza din Orientul...
alexandru nazare
Alexandru Nazare, implicat într-un accident rutier în centrul...
donald trump
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte...
BUCURESTI - MAE - CONFERINTA REPATRIERE
Andrei Ţărnea spune că numele fiicei lui Victor Ponta nu putea fi...
Ultimele știri
Un investitor a plătit 170.000 de euro ca să se întoarcă din Dubai pentru un prânz de afaceri. „Nu am plecat din cauza dronelor”
Vremea se încălzește în următoarele zile. Unde vor fi temperaturi de până la 18 grade Celsius
„Cuba își trăiește ultimele clipe”, dă asigurări Trump. „Mă voi ocupa de asta”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai mare provocare în martie, în funcție de zodia ta
Cancan
Diana, o tânără de 25 de ani, s-a îndrăgostit de un bărbat de 76 de ani! Povestea care a stârnit un val de...
Fanatik.ro
Cristi Chivu i-a uimit pe americani după ce le-a dezvăluit care e echipa lui favorită, de fapt: „De atunci...
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Giovanni Becali a anunţat favoritele la titlu în SuperLiga şi „bomba” care poate răsturna calculele: „Poate...
Adevărul
„Probabil că va fi numit Al Treilea Război Mondial peste 10 ani”. Ce spune Generalul Ben Hodges despre...
Playtech
Profeția făcută acum patru ani de „Noul Nostradamus” care ar fi devenit realitate. Ce a prezis în 2022 despre...
Digi FM
Eva Mendes a împlinit 52 de ani, iar Ryan Gosling i-a pregătit o surpriză uriașă. „S-ar putea să mă găsiți în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-a terminat: Iranul și-a anunțat retragrea, după ce o alternativă n-a putut fi găsită
Pro FM
Pink, duet cu fiica sa de 14 ani, la The Kelly Clarkson Show. „Dumnezeule! Willow este incredibilă”
Film Now
Gillian Anderson critică diferențele salariale de la Hollywood. A primit „jumătate” din salariul colegului ei...
Adevarul
Cum l-a atras Israelul pe Ali Khamenei într-o capcană mortală. Dezvăluiri din culisele asasinării...
Newsweek
Peste 30 de ani de muncă și o pensie care abia îi ajunge pentru facturi. Poate pensionarul cumpăra vechime?
Digi FM
Kira Hagi, despre iubire, bunici și teatru: "Mă simt binecuvântată că port acest nume"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Daniel, fiul lui Liam Neeson, după ce a fost supus unei intervenții pe cord: Am tras lozul scurt, nu trăiți...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii