Discuții pe legea salarizării. Viorica Dăncilă și Olguța Vasilescu se întâlnesc cu Klaus Iohannis

Premierul Viorica Dancilă şi ministrul muncii Lia Olguţa Vasilescu se întâlnesc la această oră la Palatul Cotroceni. Preşedintele Klaus Iohannis le-a chemat pentru explicaţii privind legea salarizării şi efectele ei. Premierul a recunoscut deja, în această dimineaţă, la ceremoniile de la ziua Jandarmeriei, că au aparut probleme după trecerea contribuţiilor din sarcina angajatorului în cea a a angajatului.

„Scăderea contribuţiilor la pilonul II s-a făcut odată cu trecerea contribuţiilor de la angajator la angajat. Se pare că nu au crescut salariile peste tot. Vom găsi soluţii”, a spus premierul astăzi.

E a adăugat că întâlnirea de la Cotroceni era așteptată.

Am discutat despre acest lucru când am avut CSAT, deci acum două săptămâni. Am vorbit de atunci despre o întâlnire pentru a discuta aceste subiecte. Deci nu este o invitaţie de care nu ştiam sau este o surpriză. Am discutat atunci. Rămânea să stabilim doar data”, a adăugat ea.

Administrația prezidențială a anunțat ieri că premierul și ministrul Muncii au fost invitate la Cotroceni astăzi, la ora 12.00.

Fotografii: presidency.ro

Este prima întâlnire a premierului Viorica Dăncilă, la care participă și ministrul Muncii, cu Klaus Iohannis.

Președintele și premierul s-au mai întâlnit la scurt timp după instalarea Vioricăi Dăncilă în funcția de premier, când cei doi au stabilit o comunicare instituțională pe problemele importante, iar aplicarea Legii salarizării este o chestiune importantă atât pe agenda președinției, cât și pe cea a guvernului.

Legea salarizării este aplicată în mai multe etape. Prima a avut loc în vara trecută, la începutul acestui an au intrat în vigoare unele măriri salariale, însă corecțiile salariale vor continua până în 2020.

Întâlnirea de la Cotroceni va avea loc de asemenea în contextul în care se vorbește tot mai mult despre problemele pe care le întâmpină bugetul de stat, probleme cu colectarea taxelor și impozitelor și banii disponibili la buget pentru acoperirea plății salariilor și a pensiilor.

Tot astăzi, premierul Viorica Dăncilă va merge și la Parlament, pentru a discuta tot despre problemele economice pe care le întâmpină Guvernul.