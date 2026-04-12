Jandarmii montani din Vâlcea și salvamontiștii au intervenit, în noaptea de 11 spre 12 aprilie, pentru găsirea a două persoane care nu s-au mai întors dintr-o deplasare în zona montană. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 51 de ani și fiul său, de 18 ani, plecați din localitatea Comanca cu intenția de a ajunge în zona Cascada Apa Spânzurată.

Alerta a fost dată prin 112, în jurul orei 00:10, de către soția bărbatului, a mai transmis Jandarmeria Română. Femeia le-a spus autorităților că ultima discuție cu soțul său a avut loc la ora 16:00, iar ulterior cei doi nu au mai putut fi contactați.

Pentru căutarea acestora au fost mobilizate două echipaje de jandarmi montani din cadrul posturilor Olănești și Voineasa, salvamontiștii din Brezoi, precum și un echipaj SMURD.

După aproximativ cinci ore de căutări, cei doi au fost găsiți în jurul orei 04:30, în zona Cheile Oltețului. Aceștia se aflau în autoturismul personal, care rămăsese suspendat în zăpadă.

„Autoturismul era blocat din cauza stratului consistent de zăpadă și a porțiunilor înghețate de drum. Deși s-au făcut încercări pentru scoaterea acestuia, intervenția nu a fost posibilă în condițiile date, urmând a fi recuperat ulterior”, au transmis reprezentanții Jandarmeriei.

Cele două persoane au fost preluate în siguranță și transportate în orașul Brezoi, de unde au fost luate de soția bărbatului. Din fericire, niciuna nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Autoritățile le recomandă celor care intenționează să meargă în drumeții sau să se deplaseze în zona montană „să se informeze în prealabil cu privire la starea traseelor și la condițiile meteorologice, să evite drumurile neamenajate sau acoperite de zăpadă și să anunțe apropiații cu privire la itinerariul ales”.

„În cazul apariției unor situații de risc, este important să fie apelat numărul unic pentru apeluri de urgență 112”, au mai transmis jandarmii.

Editor : Ana Petrescu