Video&Foto Intervenție dificilă în Piatra Craiului: doi turiști blocați pe un traseu acoperit de gheață au fost salvați de jandarmi

Foto: Jandarmeria Română

O intervenție dificilă a avut loc în Masivul Piatra Craiului, după ce doi turiști au rămas blocați într-o zonă periculoasă și au solicitat ajutor prin sistemul 112. Jandarmii montani din Zărnești au fost alertați și au pornit către zona Padina Hotarului, unde accesul era îngreunat de zăpadă înghețată și instabilă.

„Doi turiști rămași blocați în zona Padina Hotarului ne-au solicitat sprijinul, aflându-se în imposibilitatea de a continua deplasarea, zona fiind una foarte dificilă, cu zăpadă înghețată și instabilă. Și cum în aproape toate cazurile cauza principală ce generează astfel de situații este lipsa echipamentului adecvat și de această dată cei doi turiști s-au aventurat pe un traseu dificil, total neechipați și nepregătiți”, a transmis Jandarmeria Română.

După aproximativ două ore și 30 de minute de deplasare în condiții dificile, jandarmii au reușit să ajungă la cei doi bărbați. Aceștia au fost echipați corespunzător și ajutați să coboare în siguranță către baza masivului.

„După un drum de aproximativ 2 ore și 30 de minute colegii noștri au ajuns la turiști, i-au echipat cu echipament adecvat și i-au coborât în siguranță la baza masivului, în condiții deloc ușoare”, a precizat sursa citată.

Cei doi turiști au fost găsiți speriați, însă fără probleme de sănătate. Aceștia le-au spus salvatorilor că, de teamă să nu alunece pe gheață, au stat aproximativ o oră și 30 de minute culcați pe burtă până la sosirea echipelor de intervenție, a mai transmis sursa menționată.

Editor : Ana Petrescu

Top Citite
pedro sanchez
1
După ce a intrat în conflict cu Donald Trump și Israelul, Pedro Sanchez prezintă Spania...
avion f-16 al poloniei
2
Avioane F-16 poloneze au interceptat un avion de recunoaștere rus deasupra Mării Baltice
benjamin netanyahu pedro sanchez
3
Netanyahu acuză Spania de „ostilitate” și o exclude din mecanismul de supraveghere a...
iran-miting
4
Război în Orientul Mijlociu, ziua 43. Negocierile de la Islamabad se prelungesc peste...
eugen radulescu la o sedinta
5
Consilier BNR: Aveam nevoie de banii din Fondul de rezervă ca să atenuăm criza din Golf...
MM Stoica, după gratii, chiar de ziua lui, în Duminica Paștelui. Mirel Rădoi și Costel Gâlcă l-au vizitat
Digi Sport
MM Stoica, după gratii, chiar de ziua lui, în Duminica Paștelui. Mirel Rădoi și Costel Gâlcă l-au vizitat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
salvamont zarnesti
„Pe munte nu eşti în civilizaţie”. Salvamont Zărnești, solicitat să intervină la un turist neechipat care le-a transmis că „este ud”
piatra craiului
Un bărbat de 47 de ani a murit în Piatra Craiului: a căzut sute de metri în gol. Al cincilea caz în ultimele zece zile
Salvamontisti
Salvamontiștii au salvat cinci persoane de pe munte în doar 24 de ore. Îndemnul salvatorilor
463552099_938428954978640_6987379247285346611_n
Acțiune de salvare de 12 ore pe munte. Turiști blocați în Piatra Craiului după ce s-au desprins de grup
piatra craiului
O studentă din Cehia, găsită în Munții Piatra Craiului cu hipotermie, i-a întrebat pe salvamontiști dacă a ajuns în Rai
Recomandările redacţiei
liban - atacuri israeliene
Război în Orientul Mijlociu, ziua 44. „Nu am ajuns la un acord”...
viktor orban peter magyar
Alegeri Ungaria 2026. Viktor Orban ar putea pierde puterea în fața...
59f92d2d-dd44-46ab-bc7a-c8b0858e2369-780x470
Incendiu la Termocentrala Rovinari: grupul energetic 5, oprit de...
lansarea unei rachete spațiale Angara din cosmodromul Plesețk
Biroul 1440 și noul „Starlink rusesc”: De ce nu a reușit Putin să...
Ultimele știri
Ce înfrângere l-ar face pe Orban să demisioneze din fruntea partidului Fidesz: „Una gravă”. Despre Peter Magyar: „Nu-l subestimez”
Procuratura israeliană acceptă anularea audierii lui Benjamin Netanyahu din această săptămână, invocând „lipsa de alternativă”
Nicușor Dan, în postarea de Paște: „Certitudinea care ne reamintește în fiecare an de triumful speranței și puterea renașterii”
Citește mai multe
