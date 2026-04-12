O intervenție dificilă a avut loc în Masivul Piatra Craiului, după ce doi turiști au rămas blocați într-o zonă periculoasă și au solicitat ajutor prin sistemul 112. Jandarmii montani din Zărnești au fost alertați și au pornit către zona Padina Hotarului, unde accesul era îngreunat de zăpadă înghețată și instabilă.

„Doi turiști rămași blocați în zona Padina Hotarului ne-au solicitat sprijinul, aflându-se în imposibilitatea de a continua deplasarea, zona fiind una foarte dificilă, cu zăpadă înghețată și instabilă. Și cum în aproape toate cazurile cauza principală ce generează astfel de situații este lipsa echipamentului adecvat și de această dată cei doi turiști s-au aventurat pe un traseu dificil, total neechipați și nepregătiți”, a transmis Jandarmeria Română.

După aproximativ două ore și 30 de minute de deplasare în condiții dificile, jandarmii au reușit să ajungă la cei doi bărbați. Aceștia au fost echipați corespunzător și ajutați să coboare în siguranță către baza masivului.

Foto: Jandarmeria Română

„După un drum de aproximativ 2 ore și 30 de minute colegii noștri au ajuns la turiști, i-au echipat cu echipament adecvat și i-au coborât în siguranță la baza masivului, în condiții deloc ușoare”, a precizat sursa citată.

Cei doi turiști au fost găsiți speriați, însă fără probleme de sănătate. Aceștia le-au spus salvatorilor că, de teamă să nu alunece pe gheață, au stat aproximativ o oră și 30 de minute culcați pe burtă până la sosirea echipelor de intervenție, a mai transmis sursa menționată.

