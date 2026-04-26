Live TV

Video Intervenție în Marea Neagră: delfini, rechin și sturioni salvați din plasele braconierilor

Data publicării:
FOTO Facebook Mare Nostrum

Acțiune în Marea Neagră. Cinci delfini, un rechin și șase sturioni au fost salvați din plasele braconierilor. Polițiștii de frontieră au descoperit în largul mării mai multe plase de pescuit ilegale, cu o lungime totală de 950 de metri. Din fericire, viețuitoarele marine erau încă în viață și au fost eliberate în mediul natural.

Garda de Coastă a anunțat, duminică, o acțiune desfășurată în cooperare cu lucrători din cadrul Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării și Poliția orașului Sulina. Aceștia au acționat pentru prevenirea și combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat în zona Mării Negre.

"În timpul misiunii, în zona Cap Sahalin, au fost descoperite unelte de pescuit confecționate din fir textil și multifilament, cu lungimea totală de 950 de metri. În acestea erau capturate șase exemplare de sturion din specia păstrugă, cinci delfini și un rechin, toate în stare vie. Exemplarele au fost eliberate și redate mediului natural, conform prevederilor legale în vigoare, iar uneltele de pescuit au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor", au transmis polițiștii de frontieră.

Poliția de Frontieră a deschis un dosar penal pentru săvârșirea unor infracțiuni la regimul braconajului piscicol.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ultimele știri
Un bărbat din Botoșani s-a postat pe rețelele sociale cu o armă în mână și amenințând o persoană. Apoi s-a trezit cu poliția la ușă
Ministerul de Interne avertizează: ce se poate ascunde în spatele unui „preţ mic”. Într-un singur click pot exista riscuri reale
Mircea Abrudean: Drona fabricată în Rusia care a căzut în Galaţi arată că trebuie să rămânem în alertă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Gestul inedit făcut de fiul unei femei care s-a recăsătorit după un divorț. Imaginile inedite sunt acum virale
Cancan
Meteorologii Accuweather anunță o vară cum nu prea a mai fost în România. Fenomene rarisime în București, în...
Fanatik.ro
„S-a făcut de râs!” De ce s-a răzgândit Szabolcs Kovacs și nu l-a eliminat pe Muhar? Verdictul lui Cristi...
editiadedimineata.ro
Liban acuză Israel de crime de război după ce o jurnalistă a fost ucisă într-un atac aerian
Fanatik.ro
Giovanni Becali i-a spus lui Costel Gâlcă cum ar fi trebuit să procedeze cu Alex Dobre: ”Așa făcea un...
Adevărul
Cea mai așteptată magistrală de metrou din București, blocată în avize până în 2027. Când ar putea fi gata...
Playtech
Metoda Sudoku pentru bagajul de vacanţă. Trucul te scapă de taxe la aeroport, îl folosesc toţi călătorii...
Digi FM
O tânără din București, supusă la detectorul de minciuni în timpul unui interviu de angajare. Ce întrebări i...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Antrenor pentru FCSB! Răsturnare spectaculoasă de situație: luni e așteptat să zică ”DA”
Pro FM
Adda rupe tăcerea despre mariajul cu Cătălin Rizea: „Nu suntem romantici. Fiecare zi e o aventură”
Film Now
Michael J. Fox, prima apariție publică după ce a fost nevoit să dezmintă că a murit. Ce a spus despre...
Adevarul
Oligarhii lui Viktor Orban fug pe capete din țară și își transferă banii în Emiratele Arabe sau în SUA...
Newsweek
Cine sunt pensionarii care sfidează „legile bătrâneții”? La 80 de ani arată ca la 50. Cum fac asta?
Digi FM
E doar o alergie, i-au spus medicii. Diagnosticul crunt care i-a schimbat chipul și viața unei tinere de 33...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Explozii misterioase creează cratere în Siberia. Care este explicația fenomenului
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
„Ce mai frumoasă femeie de 50 de ani”. Ali Larter, o nouă declarație de stil pe covorul roșu. Fanii, cuceriți...
UTV
Cum a apărut Laura Cosoi în luna a șaptea de sarcină. „Trăiesc cea mai bogată viață într-o rochie second-hand”