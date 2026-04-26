Acțiune în Marea Neagră. Cinci delfini, un rechin și șase sturioni au fost salvați din plasele braconierilor. Polițiștii de frontieră au descoperit în largul mării mai multe plase de pescuit ilegale, cu o lungime totală de 950 de metri. Din fericire, viețuitoarele marine erau încă în viață și au fost eliberate în mediul natural.

Garda de Coastă a anunțat, duminică, o acțiune desfășurată în cooperare cu lucrători din cadrul Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării și Poliția orașului Sulina. Aceștia au acționat pentru prevenirea și combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat în zona Mării Negre.

"În timpul misiunii, în zona Cap Sahalin, au fost descoperite unelte de pescuit confecționate din fir textil și multifilament, cu lungimea totală de 950 de metri. În acestea erau capturate șase exemplare de sturion din specia păstrugă, cinci delfini și un rechin, toate în stare vie. Exemplarele au fost eliberate și redate mediului natural, conform prevederilor legale în vigoare, iar uneltele de pescuit au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor", au transmis polițiștii de frontieră.

Poliția de Frontieră a deschis un dosar penal pentru săvârșirea unor infracțiuni la regimul braconajului piscicol.

