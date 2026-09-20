Intervenție în Munții Făgăraș pentru un bărbat care a suferit o fractură. Un elicopter SMURD a fost trimis pentru evacuare

Un bărbat de 40 de ani, care a suferit o fractură la un membru inferior în zona lacului Galbena din Munții Făgăraș, este evacuat de salvamontiști. Pentru intervenție a fost trimis și un elicopter SMURD de la Târgu Mureș.

„Serviciul PublicJudețean Salvamont Argeș, structura profesionistă de salvare montană a Consiliul Județean Argeș, intervine în acest moment pentru acordarea primului ajutor și evacuarea unei persoane de sex masculin, în vârstă de 40 de ani, care a suferit o fractură la nivelul membrului inferior, în zona Lacul Galbena, Munții Făgăraș”, a anunțat Salvamont Argeș, într-o postare pe Facebook.

Salvamontiștii din Argeș au fost solicitați duminică după-amiază pentru acordarea primului ajutor și evacuarea bărbatului. Echipa de prim răspuns a plecat către victimă, iar alte echipe de sprijin au fost mobilizate pentru operațiunea de evacuare. Intervenția terestră s-a desfășurat cu dificultate, din cauza traseelor abrupte din zonă, ceea ce a făcut ca operațiunea să fie una de durată.

Pentru evacuarea bărbatului a fost luată în calcul și intervenția aeriană. În momentul solicitării, elicopterul destinat unor astfel de misiuni nu era disponibil, însă salvatorii au solicitat sprijinul unui elicopter SMURD, care încearcă preluarea victimei, în funcție de condițiile meteorologice.

„Elicopterul SMURD din POA Târgu Mureș a decolat spre caz. Sperăm să fie condiții optime pentru a putea realiza operațiunea de evacuare” a anunțat Salvamont Argeș, într-o postare pe Facebook.

Salvamont Argeș recomandă turiștilor aflați în zonă să manifeste prudență, să nu îngreuneze accesul echipelor de intervenție și să respecte indicațiile salvatorilor montani.

Editor : A.R.