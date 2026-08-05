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Video Intervenție neobișnuită a pompierilor. O cățea și cei șapte pui ai ei, salvați dintr-un șanț înainte de a fi îngropați de vii

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catei salvati
Captură foto din video al ISU Constanța
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Opt câini, dintre care șapte pui și mama lor, au fost salvați de pompierii din Constanța, după ce au rămas captivi sub un mal de pământ în timpul unor lucrări pentru montarea unei conducte. Intervenția a fost posibilă după ce muncitorii au auzit scâncetele animalelor și au alertat autoritățile.

Potrivit reprezentanților ISU Constanța, salvatorii au fost solicitați printr-un apel la 112, după ce mai mulți locatari au semnalat că se aud scâncete venind de sub un mal de pământ.

În zonă se desfășurau lucrări pentru montarea unei conducte, iar în momentul în care muncitorii au început să acopere șanțul au realizat că sub pământ se aflau mai mulți pui de cățel. Aceștia au oprit imediat lucrările și au cerut sprijinul pompierilor.

Ajunși la fața locului, pompierii au desfășurat o operațiune de căutare și salvare cu atenție, reușind să scoată în siguranță șapte pui de cățel și mama acestora.

Reprezentanții ISU Constanța au mulțumit cetățenilor pentru spiritul civic, subliniind că vigilența acestora și intervenția rapidă a salvatorilor au făcut posibilă salvarea celor opt animale.

„Astăzi, datorită vigilenței lor și intervenției prompte a salvatorilor, opt vieți au fost salvate”, au transmis pompierii.

Aceștia au adăugat că astfel de intervenții sunt printre cele mai emoționante misiuni ale salvatorilor, pentru că „uneori, cele mai frumoase misiuni sunt cele în care salvăm și necuvântătoarele”.

Editor : Ana Petrescu

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