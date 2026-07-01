Live TV

Intervenție pe Podul Basarab: un bărbat salvat de jandarmi în ultimul moment

Data publicării:
jandarmerie jandarrmi
Foto: Jandarmeria București
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un bărbat care ar fi încercat să se arunce de pe podul Basarab din Capitală a fost salvat miercuri de jandarmi, în urma unei intervenții rapide.

„În data de 01.07.2026, în jurul orei 18:50, jandarmii au observat, pe marginea podului Basarab, o persoană de sex bărbătesc ce părea că intenționează să se arunce. Jandarmii au inițiat dialogul cu persoana și, imediat ce a existat posibilitatea, a fost plasată într-o zonă de siguranță”, a transmis Jandarmeria București.

Bărbatul, în vârstă de 40 de ani, a fost preluat ulterior de un echipaj medical de specialitate pentru acordarea îngrijirilor necesare.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Reise, Urlaub, Wirtschaft
2
Un avion care zbura de la Varşovia la Tel Aviv a fost interceptat de un MIG-29 al...
nicusor dan face declaratii
3
Ce va face PNL la propunerea de suspendare a lui Nicușor Dan. Răspunsul lui Ilie Bolojan
Sorin Grindeanu
4
„Acum, pe loc, îl semnez”. Sorin Grindeanu ar accepta rotativa și un acord de guvernare...
Ploaie torentiala si rafale puternice de vant pe durata unei avertizari meteorologice de cod portocaliu, Timisoara, 23 iunie 2026
5
Noi alerte de furtuni și caniculă: ANM a emis cod portocaliu și galben. Temperaturi de...
”NU” pentru Istvan Kovacs! Anunțul făcut de FIFA, la Cupa Mondială 2026
Digi Sport
”NU” pentru Istvan Kovacs! Anunțul făcut de FIFA, la Cupa Mondială 2026
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ursoaica cu doi pui
O fată și tatăl ei s-au întâlnit cu o ursoaică cu pui pe un traseu turistic din Muntele Roșu: au cerut ajutor la 112
jandarmi buzau turisti salvati
Doi turiști rătăciți pe munte în Buzău au fost salvați de jandarmi după o intervenție de 5 ore
ecuson al politiei romane
Deva: Un tânăr care amenința că se aruncă de pe un bloc dezafectat a căzut în timpul negocierilor și e în stare gravă la spital
botosani
Exercițiu tactic de amploare la Botoșani: Trupe speciale din România, Republica Moldova și Ungaria participă la „Blue Guardians”
bataie centrul vechi ucraineni motoclisti romani jandarmi
Bătaie în Centrul Vechi din Capitală între ucraineni și o bandă de motocicliști români. Jandarmii au intervenit în timpul nopții
Recomandările redacţiei
Dragoș Pîslaru
Dragoș Pîslaru, despre varianta Sorin Grindeanu premier: „Este un pic...
BUCURESTI - COD ROSU - FURTUNA - URMARI - 1 IUL 2026
De ce s-a inundat Capitala: explicațiile directorului adjunct al Apa...
ilie bolojan ceas conferinta palatul victoria guvern
Culisele discuțiilor de la Cotroceni. Bolojan: Grindeanu a negat pur...
INSTANT_LEGEA_SALARIZARII_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Pîslaru: Moțiunea de cenzură a plecat de la ideea ruperii PNL. Un...
Ultimele știri
Avioanele decolează „pe jumătate goale” din cauza cozilor provocate de noul sistem de control la frontieră al UE
Preţurile la benzinăriile din Germania au crescut după expirarea reducerii taxei pe carburanţi. Cât costă acum benzina și motorina
Dezastru în Venezuela: autoritățile revizuiesc în creștere bilanțul cutremurelor, mii de morți și răniți
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
„Cea mai frumoasă fată din lume”, azi milionară. Cum a ajuns Thylane Blondeau să aibă o avere de 4,2 milioane...
Cancan
Descoperirea făcută de inspectorii ITM la Spitalul Județean Buzău, la 8 luni de la moartea medicului Ștefania...
Fanatik.ro
Atenție, Craiova! Ce gol de senzație a dat cel mai în formă atacant al lui Vitebsk înainte de duelul din Liga...
editiadedimineata.ro
Italia: patru suspecți, reținuți în cazul atacului cu bombă împotriva unui jurnalist
Fanatik.ro
Top cele mai bogate soții de fotbaliști, care au ajuns la Cupa Mondială 2026. Ce loc ocupă, de fapt, Georgina...
Adevărul
„Ucrainenii devin tot mai eficienți, iar acest lucru începe să influențeze evoluția războiului”, susține un...
Playtech
Declarația de avere a lui Nicușor Dan. Detaliul din conturi care atrage atenţia, ce bunuri deţine preşedintele
Digi FM
Subiecte BAC Istorie 2026. Eseu despre evoluția politică a României în a doua jumătate a secolului XX
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Răsturnare de situație în cazul morții lui Radu Mărginean: IML a stabilit cauza decesului!
Pro FM
Shania Twain, criticată dur de fani: „Nu avea nevoie de așa ceva, unele alegeri sunt greu de înțeles!”...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Demi Moore, salariu de sute de mii de dolari pe episod. Câți bani încasează pentru rolul interpretat într-un...
Adevarul
Leguma care poate pune în pericol glanda tiroidă. Cine trebuie să fie atent la consumul ei, potrivit medicilor
Newsweek
Ce pensie frumoasă a primit o pensionară după 37 de ani munciți. De ce a luat și 1.000 lei bonus?
Digi FM
VIDEO "Uitați ce e în cartierul nostru de lux". Anca Serea și fiica ei au plecat din casă desculțe, prin apă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în organism când suntem stresați. Sângele își schimbă structura în doar câteva minute
Digi Animal World
Fetiță de 6 ani, mușcată de un liliac turbat în timp ce se cățăra într-un copac: „Am tot strigat după ajutor”
Film Now
Melanie Griffith dezvăluie de ce s-a destrămat căsnicia cu Antonio Banderas: „M-am simțit blocată!” Ce spune...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...