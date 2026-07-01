Intervenție pe Podul Basarab: un bărbat salvat de jandarmi în ultimul moment

Un bărbat care ar fi încercat să se arunce de pe podul Basarab din Capitală a fost salvat miercuri de jandarmi, în urma unei intervenții rapide.

„În data de 01.07.2026, în jurul orei 18:50, jandarmii au observat, pe marginea podului Basarab, o persoană de sex bărbătesc ce părea că intenționează să se arunce. Jandarmii au inițiat dialogul cu persoana și, imediat ce a existat posibilitatea, a fost plasată într-o zonă de siguranță”, a transmis Jandarmeria București.

Bărbatul, în vârstă de 40 de ani, a fost preluat ulterior de un echipaj medical de specialitate pentru acordarea îngrijirilor necesare.

Editor : Ana Petrescu