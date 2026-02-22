Intervenții pe bandă rulantă la munte. 133 de persoane salvate într-o singură zi

Zi dificilă pentru salvamontiști. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 127 de apeluri de urgență, iar echipele de intervenție au fost mobilizate în mai multe zone montane din țară. În total, 133 de persoane aflate în dificultate pe trasee au fost salvate.

Potrivit informării oficiale, cele mai multe apeluri au venit din zona Sinaia, unde s-au înregistrat 21 de solicitări, urmată de 17 la Serviciul Salvamont Municipiul Brașov și 13 apeluri în județul Brașov. Alte posturi salvamont au înregistrat fiecare sub zece cereri de ajutor.

Din totalul persoanelor salvate, 40 au fost transportate la spital cu ajutorul ambulanțelor oferite de SAJ, SMURD sau Salvamont, în timp ce restul au fost transportați la unitățile medicale de către aparținători.

Totodată, Dispeceratul Național Salvamont a menționat că în același interval au fost primite și 63 de apeluri pentru informații și sfaturi legate de traseele montane, subliniind nevoia de prudență în timpul activităților în zonele de munte.

