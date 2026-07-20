Interviurile pentru angajările din Armată vor fi filmate de la 1 august. Miruță: „Vrem să eliminăm orice urmă de subiectivism”

Ministrul Radu Miruță a anunțat, luni, că toate interviurile susținute în comisiile de selecție din Ministerul Apărării Naționale (MApN) vor fi înregistrate video, în baza unui ordin de ministru publicat în Monitorul Oficial.

Măsura va intra în vigoare la 1 august 2026 și va fi aplicată în toate unitățile militare din țară.

„O abordare nouă: a fost publicat în Monitorul Oficial ordinul de ministru prin care am decis ca interviurile din comisiile de selecție ale MApN să fie filmate. În toată țara, în toate unitățile”, a scris Radu Miruță pe Facebook.

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Potrivit ministrului interimar, decizia urmărește să elimine suspiciunile privind desfășurarea procesului de selecție și să asigure un tratament egal pentru toți candidații.

„De ce? Pentru a elimina orice urmă de subiectivism și pentru a închide definitiv abordarea de tipul «nu contează ce notă iei la scris, poate că dacă nu ești cine vor ei, te pică la interviu»”, a explicat Miruță.

Acesta a precizat că, începând cu 1 august 2026, toate comisiile de selecție din Ministerul Apărării vor avea obligația de a înregistra interviurile.

„Modernizarea Armatei Române nu înseamnă doar echipamente noi, ci și reguli noi. Am convingerea că instituțiile puternice se construiesc prin transparență și merit, iar acesta este încă un pas în această direcție”, a transmis ministrul interimar al Apărării.

Editor : Ana Petrescu