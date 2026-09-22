Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, la New York, despre interzicerea accesului copiilor în online, că, de principiu, dacă există o opinie imens majoritară a specialiştilor care să spună că un anumit tip de activitate afectează copiii, trebuie să-i dăm curs. El a menţionat că este nevoie să ne uităm cu datele ştiinţei la acest fenomen, pentru că e vorba de sănătatea copiilor.

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Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat la New York cum comentează faptul că Comisia Europeană a propus recent interzicerea activităţii pe social media pentru copiii de până în 13 ani şi dacă ar putea şi România să susţină un astfel de proiect.

„Comisia Europeană a propus, aşa cum se întâmplă în multe domenii, ea vine cu o propunere şi cu un studiu în spate, urmând ca această propunere să fie discutată în diferitele organisme ale Uniunii Europene. România va trebui să se pronunţe pe această iniţiativă şi, ca să se pronunţe, trebuie să facem o dezbatere internă, cu specialiştii şi cu autorităţile care au atribuţii pe asta”, a spus preşedintele.

Nicuşor Dan a arătat că, de principiu, fără să intre în conţinutul efectiv al acestei propuneri, vârstele, 3 ani, 13 ani şi toate cele care sunt acolo, este nevoie să ne uităm cu datele ştiinţei la acest fenomen, pentru că e vorba de sănătatea copiilor.

„Trebuie, când ne uităm la sănătate, să ne uităm chiar cu datele ştiinţei”, a subliniat preşedintele.

„De principiu, cred că, dacă există o recomandare, nu sunt expert în asta, dar spun de principiu, dacă există o opinie imens majoritară a specialiştilor care să spună că un anumit tip de activitate afectează copiii, trebuie să-i dăm curs” a mai spus preşedintele.

Editor : Ș.R.