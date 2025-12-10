Live TV

Interzicerea Oradea PRIDE va fi judecată la CEDO. Asociații ale comunității LGBTIQ+ acuză Primăria de discriminare sistemică

Marș Oradea PRide, foto Ovi D. Pop
Foto: Asociația Accept
Statul încalcă obligația de neutralitate și imparțialitate

Asociațiile Accept și ARK Oradea cer dreptate în fața Curții Europene pentru Drepturile Omului (CEDO), după ce Oradea PRIDE - eveniment dedicat comunității LGBTIQ+, a fost interzis de autoritățile locale timp de trei ani consecutiv. Organizațiile acuză Primăria din Oradea de discriminare sistemică, prin încălcarea mai multor articole din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, printre care se numără nediscriminarea și libertatea de întrunire pașnică.

Încă din 2023, comunitatea locală încearcă să obțină aprobare pentru organizarea Oradea PRIDE, dar răspunsul autorităților locale este de fiecare dată unul negativ, argumentat de motive fictive, spune Accept, într-un comunicat de presă.

Dacă în 2024 Primăria Oradea le-a comunicat organizatorilor că toate spațiile publice vizate pentru desfășurarea Oradea PRIDE sunt deja ocupate de alte evenimente, în 2025 au invocat pe ultima sută de metri lucrări edilitare, transformând orașul în șantier în regim de urgență, chiar înainte de marș, adaugă sursa citată.

Totuși, comunitatea LGBTIQ+ s-a întrunit în stradă, în semn de protest. Cei peste 500 de participanți Oradea PRIDE 2025 au fost izolați de forțele de ordine pe o stradă închisă pentru lucrări, în ciuda grijii pentru siguranța cetățenilor pe care autoritățile o invocaseră în dispoziția de interzicere a marșului.

Totodată, organizatorilor și participanților le-au fost aplicate sancțiuni contravenționale, care ulterior au fost contestate în instanță cu sprijinul Accept.

„Acțiunile autorităților din Oradea reprezintă nu doar o încălcare flagrantă a Constituției și a Convenției Europene a Drepturilor Omului, ci și un precedent periculos care pune sub semnul întrebării capacitatea statului de a garanta pentru drepturile și libertățile cetățenilor săi. Nicio administrație locală nu poate decide cine are și cine nu are dreptul la spațiul public. Când o primărie interzice abuziv o manifestație pașnică, nu mai e vorba doar despre Oradea PRIDE și comunitatea LGBTIQ+, ci despre respectarea statului de drept și a libertăților fundamentale. Vom rămâne alături de comunitatea LGBTIQ+ din Oradea și vom folosi toate instrumentele legale pe care le avem la dispoziție până când fiecare om va avea acces la spațiul public.”, a declarat Victor Ciobotaru, director executiv al Asociației Accept conform sursei menționate.

Statul încalcă obligația de neutralitate și imparțialitate

Ca urmare a piedicilor repetate puse de autoritățile locale comunității LGBTIQ+ din Oradea, ACCEPT și ARK Oradea solicită CEDO să constate caracterul abuziv, nejustificat și discriminatoriu al interzicerii marșului Oradea PRIDE 2025 și să rețină că autoritățile locale au încălcat obligațiile pozitive care revin statului de a garanta exercitarea efectivă a libertății de întrunire și de exprimare.

Totodată, reclamanții cer instanțelor europene să dispună măsuri generale prin care statul român să prevină repetarea unor asemenea situații, inclusiv revizuirea cadrului normativ local și instruirea autorităților privind aplicarea standardelor CEDO.

„În cazul Oradea am asistat la un tipar de excludere a persoanelor LGBT din spațiul public, ceea ce încalcă obligația statului de neutralitate și imparțialitate. Reacțiile negative din societate, dacă există, impun o obligație de protecție sporită din partea statului, nu o limitare a dreptului la întrunire pașnică al grupului vizat. În cauză, statul a acționat invers decât stabilește standardul CEDO. Ne-am adresat direct CEDO deoarece în România nu am avut o cale de atac efectivă, în timp util, prin care să obținem o hotărâre înainte de data programată a marșului”, a afirmat Iustina Ionescu, avocata care reprezintă cazul la CEDO.

„Interzicerea repetată a Oradea PRIDE ridică probleme serioase privind respectarea drepturilor fundamentale și a obligațiilor pe care autoritățile locale le au față de cetățenii pe care se presupune că îi reprezintă. Demersul nostru la CEDO este necesar pentru a clarifica aceste încălcări și pentru a stabili garanții care să prevină situații similare în viitor, atât în Oradea, cât și în orice alt loc din România. Asociația ARK ORADEA rămâne angajată în apărarea dreptului la întrunire pașnică și în
promovarea unui cadru administrativ în care deciziile privind accesul la spațiul public sunt luate transparent, nediscriminatoriu și în conformitate cu standardele europene.’’, a adăugat Iulian Dițiu, președinte Asociația ARK Oradea.

