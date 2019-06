Plouă de zile în şir iar inundaţiile fac prăpăd în România. În această dimineaţă a fost cod galben de precipitaţii abundente în judeţele Arad şi Timiş, unde sunt deja probleme mari. Sute de gospodării au fost inundate, ieri. Și judeţul Buzău a fost puternic lovit de inundaţii, în ultimele zile. Mai multe drumuri au fost rupte de viituri şi zeci de gospodării au fost inundate. În Lopătari, unde drumul de acces în comună a fost distrus de apă.

Drumul județean 203K, care tranzitează comuna Lopătari din județul Buzău a fost distrus aproape în totalitate de o viitură care a avut loc marți.

O porțiune de 300 de metri liniari ai drumului s-a prăbușit. În zonă se circulă acum pe drumul comunal 167.

La kilometrul 89 al drumului, digul de protecție a fost distrus de ape.

România, afectată de inundații puternice

A plouat torenţial în Arad. În comuna Bârzava, şuvoaiele de apă scurse de pe versanţi au inundat mai multe drumuri şi zeci de gospodării.

Gabriel Faur, primar Comuna Bârzava: „Au fost afectate în jur de 80 de gospodării, dar din astea 80, la vreo 20-30 a intrat apa și în casele oamenilor.”

Pompierii au muncit cot la cot cu localnicii pentru a scoate apa şi noroiul din case şi curţi.

- În câteva minute a venit o furtună foarte mare și ne-a inundat casa. Porcii, vacile, tot ne-a luat afară, și a intrat în casă și tot ne-a distrus, și mobilă și tot.

- Uitați, a fost apa până aici, de-abia am reușit să o scot, pe aici am băgat puii, uitați că și acuma mai este apă aici, am băgat puii ca norocu și cățeii i-am băgat acolo.

- A făcut pagube mari, vă dați seama, apa a fost până la piept în casă.

- Au mai fost inundații, adică pe drum apa ieșită din vale până aici, dar așa, ca astăzi, niciodată.

Pompierii au rămas în Bârzava peste noapte, cu motopompele, pentru a curăţa toate urmele inundaţiei.

În acelaşi timp, în alte zone ale judeţului a căzut grindină.

Şi în judeţul Giurgiu, drumurile şi curţile au fost acoperite de un strat de gheaţă, după ce a căzut grindină.

- Dă cu piatră, câtă mai piatra, ia!

Şi în celălat colţ al ţării, în judeţul Botoşani, natura s-a dezlănţuit. În mai multe locatăţi drumurile s-au transformat în albii de râu.

Populaţia judeţului a fost avertizată prin aplicaţia Ro-Alert să se adăpostească, după ce meteorologii au emis cod roşu de fenomene periculoase.

Viiturile au făcut ravagii şi în judeţul Buzău. Mai multe drumuri au fost rupte de viituri şi zeci de gospodării inundate. Un cioban a fost la un pas să fie luat de apă, cu tot cu animale. A fost ajutat de pompieri şi jandarmi să îşi salveze turma.

Circulația pe centura Capitalei, afectată de inundații. Sunt probleme și în țară

Circulaţia pe centura Bucureştiului, în zona localităţii Chitila, este blocată pe un fir. Pe carosabil este apă de 40 de centimetri. Problemele au apărut de ieri după-amiază, după ce a plouat torenţial.

Probleme sunt însă pe mai multe drumuri din țară.

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, după cum urmează: