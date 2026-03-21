Video Investiție controversată în Balotești: un milion de euro pentru un pod care leagă două câmpuri

Cum se aruncă banii degeaba, chiar lângă București: a fost construit un pod care trebuia să lege două drumuri, însă acestea lipsesc. Mai mult, primarul din Balotești susține că vrea să asfalteze chiar anul acesta, doar că nu mai are nevoie de pod, pentru că planurile inițiale s-au schimbat. Așa că pasajul a ajuns acum să lege doar două câmpuri.

Podul este gata de mai bine de doi ani, iar costul s-a ridicat la aproximativ patru milioane de lei, adică aproximativ un milion de euro.  Acesta a fost ridicat la standarde normale de autostrada: are o fundație stabilă și o înălțime necesară de 5 metri pentru a putea trece pe sub el atât convoaie militare cât și transporturi agabaritice.

Totul a pornit de la ideea comună a primariei Balotesti și a companiei nationale de drumuri. Un pod care traversa autostrada 0 și un drum prin care comuna putea să se dezvolte. Podul s-a făcut, drumul încă așteaptă. Așa că podul leagă acum doar două câmpuri. Proiectul a fost schimbat, soseaua se va face, dar nu va ajunge până la pod.

„Anul acesta vor începe lucrările de modernizare a sistemului rutier pe prelungirea fabricii până la acest pod. Nu va fi lipit de acel pod pentru că nu ne aparține acel pod”, susține edilul din Balotești.

Motivul ar fi lipsa unui aviz de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

„Noi în general dăm avize și venim în sprijinul autorităților locale, deci nu se pune problema dacă o autoritate locală are nevoie noi n-o să-i dăm aviz, ba din contră îi mai și ajutăm să își facă documentația pentru că mai sunt și erori în documentație. Ulterior a venit și explicația. Unul dintre angajații primăriei a intervenit să spună că dacă nu s-ar opri cu asfaltul acolo, nu ar primi banii de la guvern”, susține Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR.

Până să fie folosit, podul a început să se degradeze, iar constructorul s-a întors să remedieze problema. Chiar daca leaga doua câmpuri, întreținerea, curățarea sau deszăpezirea sunt responsabilitatea Companiei de drumuri. Iar acest lucru costă.

„Da, noi îl deszăpezim, intră în obligația noastră să deszăpezim tot ce ține de gestiunea noastră. Avem drumuri tehnologice și putem să intrăm”, a adăugat  purtătorul de cuvânt al CNAIR.

Cazul nu este unul singular. Compania s-a mai întâlnit cu autorități locale care au cerut drumuri ajunse ulterior în paragină. Totul.. pe bani publici.

